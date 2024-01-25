Bankalar kefil şartını kaldırdı! 50.000 TL'ye kadar acil destek kredisi verecek

Bu banka başvuru yapan bütün müşterilerine 50 bin TL ödeme yapıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKADAN 50 BİN TL ÖDEME KAMPANYASI

Son dönemlerde nakit sıkıntısı çeken müşteriler sık sık ihtiyaç kredilerine başvururken bankaların faiz oranları da giderek yükselmeye devam ediyor. Bankaların ihtiyaç kredisi faizlerinde yeni bir değişiklik daha geldi. Bankaların faiz oranları artmaya devam ederken vatandaşlar en avantajlı kampanyayı sunan bankadan kredi başvurusu yapmaya devam ediyor. BDDK tarafından belirlenen sınırlar bankalar tarafından müşterilere uygulanıyor. Güncel olarak 50 bin TL kredi ödemesi yapan bankalar şu şekilde;





-QNB Finansbank 36 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisi ödemesini yüzde 3.74 faiz oranıyla veriyor. Kredinin aylık taksit tutarı 2 bin 968 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 107 bin TL oluyor.

-Akbank 26 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisini yüzde 3.53 faiz oranıyla veriyor ve aylık taksit tutarı 2 bin 863 TL, toplam geri ödeme tutarı 103 bin TL olarak hesaplanıyor.

-ING Bank 50 bin TL kredi ödemesini aylık yüzde 3.74 faiz oranıyla veriyor ve aylık taksit tutarı 2 bin 868 TL, toplam geri ödeme tutarı 103 bin TL olarak hesaplanıyor.