Bankalar kefil şartını kaldırdı! 50.000 TL'ye kadar acil destek kredisi verecek

Nakit sıkıntılarına son! 50 bin TL ödeme yapılıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Bankalar kefil şartını kaldırdı! 50.000 TL'ye kadar acil destek kredisi verecek
Yayın Tarihi:

Bu banka başvuru yapan bütün müşterilerine 50 bin TL ödeme yapıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKADAN 50 BİN TL ÖDEME KAMPANYASI

Son dönemlerde nakit sıkıntısı çeken müşteriler sık sık ihtiyaç kredilerine başvururken bankaların faiz oranları da giderek yükselmeye devam ediyor. Bankaların ihtiyaç kredisi faizlerinde yeni bir değişiklik daha geldi. Bankaların faiz oranları artmaya devam ederken vatandaşlar en avantajlı kampanyayı sunan bankadan kredi başvurusu yapmaya devam ediyor. BDDK tarafından belirlenen sınırlar bankalar tarafından müşterilere uygulanıyor. Güncel olarak 50 bin TL kredi ödemesi yapan bankalar şu şekilde;

bankalardan 50 bin tl kredi kampanyası

-QNB Finansbank 36 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisi ödemesini yüzde 3.74 faiz oranıyla veriyor. Kredinin aylık taksit tutarı 2 bin 968 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 107 bin TL oluyor.

-Akbank 26 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisini yüzde 3.53 faiz oranıyla veriyor ve aylık taksit tutarı 2 bin 863 TL, toplam geri ödeme tutarı 103 bin TL olarak hesaplanıyor.

-ING Bank 50 bin TL kredi ödemesini aylık yüzde 3.74 faiz oranıyla veriyor ve aylık taksit tutarı 2 bin 868 TL, toplam geri ödeme tutarı 103 bin TL olarak hesaplanıyor. 

Öne Çıkanlar
Türk kahvesinin üzerine birkaç damla sıkın! Tüm zararını alıp götürüyor Türk kahvesinin üzerine birkaç damla sıkın! Tüm zararını alıp götürüyor
Ticaret Bakanlığı KPSS puanıyla memur alacak! O bölümlerden mezun olan yaşadı Ticaret Bakanlığı KPSS puanıyla memur alacak! O bölümlerden mezun olan yaşadı
Maaşı yetmeyen emekliye tek seferlik 15.000 TL! Başvuran parayı kapacak Maaşı yetmeyen emekliye tek seferlik 15.000 TL! Başvuran parayı kapacak
Çok Okunanlar
Yapı Kredi promosyonu gözü kapalı ödeyecek! 30.000 TL bayram ettirecek Yapı Kredi promosyonu gözü kapalı ödeyecek! 30.000 TL bayram ettirecek Birikmiş 30 bin TL'si olan hemen adını yazdırsın! Milli Emlak kelepir arazi satıyor Birikmiş 30 bin TL'si olan hemen adını yazdırsın! Milli Emlak kelepir arazi satıyor Cebinde Bankkart'ı olan hemen o işlemi yapsın! 3000 TL para iadeleri başladı Cebinde Bankkart'ı olan hemen o işlemi yapsın! 3000 TL para iadeleri başladı Borçluları dar boğazdan kurtaran destek! Tüm borçlar siliniyor Borçluları dar boğazdan kurtaran destek! Tüm borçlar siliniyor İşçi ve taşeronu yakından ilgilendiren gelişme! Her ay maaşlara 4 yevmiye eklenecek İşçi ve taşeronu yakından ilgilendiren gelişme! Her ay maaşlara 4 yevmiye eklenecek İş Bankası'nda hesabı olanlar dikkat! Tek işleme 10.000 TL nakit sürprizi İş Bankası'nda hesabı olanlar dikkat! Tek işleme 10.000 TL nakit sürprizi