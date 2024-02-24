Bankalar kesenin ağzını açtı! 36 ay taksitle 200.000 TL ihtiyaç kredisinde şaşırtan taksit ödemesi!

Nakit ihtiyaçların giderilmesi için her dönemde olduğu gibi bugünlerde de ihtiyaç kredisi talepleri patlama yaşanıyırp. İhtiyaç kredisi çekerek kendi finansal durumularla beraber bankalardan yeni kampanyalar açıklandı. Yüksek maliyetle ihtiyaç kredisi çekilmesi hedeflenirken aksi durumlarda kişise bütçelerde kapanması oldukça güç açıklar ortaya çıkartılıyor.



BANKALARA GÖRE KREDİ HESAPLAMASI

Bankaların kredi politikaları üzerinde bankanın ihtiyaç kredisi faizini ülkenin ekonomik durumuna bakılarak, para politikası, gösterge faizi, bankaların topladığı mevduat tutarı, bankanın dağıttığı kredi miktarı, zorunlu karşılıklar ve bunun gibi çok sayıda etkenler yer almaktadır. 12 aya kadar vadeyle beraber ihtiyaç kredisi 100 bin TL üstü olurken, 50 bin TL ve 100 bin TL aralığına 24 aya kadar vade, 50 bin TL'ye kadar olanlara ise 36 ay vade uygulanıyor.



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