Bankalar kredi ateşini harladı! Faiz oranlarını gören şubeye koşuyor: İş Bankası, Ziraat Bankası, ING...

Son aylarda finansal ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına kullanılan ihtiyaç kredisi, günümüzde en sık tercih edilen finansman çözümlerinin başında geliyor. Bankalar, ihtiyaç kredilerinde çeşitli faiz oranlarıyla birlikte ödeme planları da sunarak, farklı finansal ihtiyaçlara sahip vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Bankalar ihtiyaç kredilerinde uygun faiz oranları uygulayarak müşterilerine farklı seçenekler sunmaktadır. Bu faiz oranları genellikle yıllık yüzde oranı olarak ifade edilir ve kredi tutarı ve vade gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Bazı bankaların sunduğu ihtiyaç kredilerine ilişkin güncel faiz oranlarını ve ödeme seçeneklerini burada bulabilirsiniz..

50.000 TL ihtiyaç kredisi (36 ay vadeli)





Ziraat Bankasıihtiyaç kredisi;

Faiz oranı: %4,24

Aylık ücret: 3.223,10 TL

Toplam ödenen tutar: 116.281,60 TL

Ziraat Bankası, müşterilerine yönelik kredi seçenekleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. %4,24 faiz oranıyla 50.000 TL borç almanız durumunda aylık taksitler 3.223,10 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 116.281,60 TL olacaktır.

İş Bankası ihtiyaç kredisi;

Faiz oranı: %4,15

Aylık ücret: 3.176,62 TL

Toplam ödeme: 114.645,82 TL

İş Bankası ihtiyaç kredisi seçeneğiyle %4,15 faiz oranıyla 50.000 TL kredi çekmeniz durumunda aylık ödemeniz 3.176,62 TL olacaktır. Toplamda 114.645,82 TL ödemeniz gerekiyor.

Garanti BBVA yeni yıl kredisi;

Faiz oranı: %3,54

Aylık ücret: 2.868,91 TL

Toplam ödenen tutar: 103.568,26 TL

Garanti BBVA, Yılbaşı Kredisi adı altında sunulan kredi paketine yüzde 3,54 faiz oranı sunuyor. Bu faiz oranıyla 50.000 TL'lik kredinin aylık taksitleri 2.868,91 TL, toplam ödemesi ise 103.568,26 TL olarak hesaplanacak.

ING Bank yalnızca yeni müşteriler;

Faiz oranı: %2,99

Aylık ücret: 2.603,11 TL

Toplam ödenen tutar: 93.961,96 TL

ING Bank tarafından yeni müşterilere özel %2,99 faiz oranıyla kredi paketi sunuluyor. Bu faiz oranıyla 50.000 TL kredi çekmeniz durumunda aylık taksitleriniz 2.603,11 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 93.961,96 TL olacaktır.

NOT: Bu bilgilere bankanın kendi internet sitesinden, promosyon duyurularından veya en son finansal hizmet haberlerinden ulaşabilirsiniz. Ancak bu faiz oranlarının ve koşulların zamanla değişebileceğini lütfen unutmayın; bu nedenle en son bilgiler için her zaman bankanın kendisiyle veya doğrudan resmi kaynaklarla iletişime geçmelisiniz.