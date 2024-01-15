Bankalar peşisıra kampanyayı patlattı! İNG Bank, Garanti ve CepteTEB kredi faizleri yüz güldürüyor!

Özellikle de yeni yılın ilk zamlarında ürün ve hizmetlerde yaşanan artışlar sebebiyle ihtiyaç kredilerine yönelen birey sayısı artmaya başladı. Kenarda nakdi bulunmayan ve acil ihtiyacı olan vatandaş, çareyi bankalarda ararken, ihtiyaç kredilerine yönelim bu kapsamda artmaya başladı. Hal bu iken bankaların kredi maliyetleri de merak ediliyor. Her banka kendi bütçesine göre kredi kampanyası düzenlerken, özellikle de son kampanyalarını açıklayan İNG Bank, Garanti BBVA ve CepteTEB ihtiyaç kredisi faiz oranları merak ediliyor. Bankaların kredi politikaları farklılık gösterirken, bu da faiz oranları arasındaki değişikliğe mahal veriyor. Kredi ihtiyacı olan vatandaş banka banka dolaşarak en düşük faizli ya da geri ödemesi en esnek olan kredi sunan bankaları tercih ediyor.





KREDİ FAİZLERİ ARTIYOR

Merkez Bankası'nın aldığı kararlar doğrultusunda faiz oranlarında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Bu kapsamda hedef ise kredi kullanım sayısını düşürmek olurken, vatandaş kredisini daha yüksek meblağda ödüyor. Ancak bankalar zaman zaman düzenledikleri kampanyalar ile vatandaşa daha cazip oranlar sunabiliyor. İşte yeni yıl kampanyası ile dikkat çeken 3 bank ve faiz oranları

GARANTİ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ

Garanti Bankası ihtiyaç faizi oranı yeni yıl itibari ile aylık yüzde 3,48 olarak açıklandı. Bu kapsamda 100,000 TL ihtiyaç kredisi kullanan birey, aylık 6.915 TL taksit ödüyor.





İNG BANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZİ

İNG Bank resmi internet sitesinde yer alan hesaplama aracında başlatılan kredi kampanyası ile alakalı açıklama yapılmış bulunuyor. Bu kapsamda ING Bank ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaş, 36 ay vade için yüzde 3.49 faiz oranında faydalanabiliyor. 50,000 TL kredi kullanan müşteri aylık olarak 2.844 TL ödüyor.

CEPTETEB KREDİ KAMPANYASI

CepteTEB tarafından başlatılan yeni yıl kampanyasında faizler düşerken limit arttırılmış bulunuyor. Bu kapsamda CEPTE TEB'den 50.000 TL kredi kullanan vatandaş, yüzde 2,49 faiz kampanyasından faydalanabiliyor. Banka resmi sitesinde yapılan hesaplamada 50.000 TL'nin yüzde 2.49 faiz oranı ile 36 ay vade de geri ödemesi aylık 2.463,15 TL'ye tekabül ediyor.