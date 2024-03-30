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Bankalar TCMB ile birlikte birleşti: Faizleri uçup kaçıyor! Getiri 96.000 TL'yi aşıyor

21 Mart tarihinde Merkez Bankası tarafından hiç de beklenmedik bir karar alındı. Alınan karar doğrultusunda seçimlerden sonra beklenen faiz artırım kararı verilmiş ve politika faizleri 500 baz puan arttırılmıştı.

Yayın Tarihi: 30.03.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:23
Bankalar TCMB ile birlikte birleşti: Faizleri uçup kaçıyor! Getiri 96.000 TL'yi aşıyor

21 Mart tarihinde Merkez Bankası tarafından hiç de beklenmedik bir karar alındı. Alınan karar doğrultusunda seçimlerden sonra beklenen faiz artırım kararı verilmiş ve politika faizleri 500 baz puan arttırılmıştı. Alınan bu kararın öncesinde yapılan yorumlarda seçimlerden sonra artırım yapılacağı iddia edilirken, arttırılması sonrasında '' durum bu kadar vahim'' denilmişti.

TL'nin kullanımının arttırlması adına alınan önlemler arasında olan Faiz artırım kararı, KKM'lerden yatırımcıyı TL hesaplarına yönlendirmek amacı gütmektedir. Bu kapsamdA krediler ve kredi kartı faizleri ile birlikte mevduat hesapları faizleir de artışa yönemlmektedir. Özellikle de TL mevduatlarının artması adına bu kararlar doğrultusunda ystırımını mevduat hesaplarında değerlendiren vatandaşın aylık getirisi artmaktadır. Bankalar da müşteri çekmek adına bu oranlarını güncellerken yeni TL mevduatına geçecek olan bireye de yatırımının çokluğuna göre özel faiz oranları belirleyebiliyor. 

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2.000 TL birikimi olan vatandaş genel olarak mevduat hesaplarını tercih ediyor. Bu tercihler kapsamında bankalar 2 milyon TL'yi kendi bankalarına çekmek ve işlemek adına yüksek faiz oranları verirken, bu yükseliş bir de TCMB faiz kararları ile birleşince ortaya devasa getiriler çıkabiliyor. Bnak banka sağlana getiriler merakla araştırılıyor. 

MEVDUAT FAİZİ HESAPLAMA

Mart ayı sonrasında mevduatlarda mevcut yükseliş devam ediyor. Akbank yüzde 54 mevduat faizi ile 32 gğnlğk getiriyi 89.951 TL olarak açıklamış bulunuyor. Fibabanka yüzde 57, Alternatifbank yüzde 56, CEPTETEB yüzde 55, Denizbank yüzde 54, ING Bank yüzde 53 faiz oranı ile toplamda aylı getirileri 88.285 TL ve 94.948 TL arasında sağlayabiliyor. 

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