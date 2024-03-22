Bankalar TCMB'yi bekliyormuş! Getiriler emekli maaşlarını geçti

Geçtiğimiz gün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aldığı karar doğrultusunda rekor politika faizi açıklamasını yaptı. Geçtiğimiz ay sabit bırakılan faizler Mart ayında 5 baz puan arttırılarak yüzde 50'ye yükseldi. Tahminler sabit kalacağı yönünde yoğunlaşırken, beklenmedik bu karar akabinde piyasalarda adeta yer yerinden oynadı.

Merkez Bankası tarafından alınan karar doğrultusunda politika faizinin %50 seviyesine yükselmesi bankaların TL mevduat faizlerini de rekor zirveye taşıyacağa benziyor. Atılan bu hamle birikimlerini TL olarak değerlendiren vatandaş için büyük bir fırsat olarak karşısına çıkarken, mevduat faiz oranları güncellenmesi bekleniyor.





TL mevduatlarının arttırılması adına alınan önlemler kapsamında gerek özel bankalar gerekse de devlet bankaları mevduat faizlerini rekor seviyelere yükseltmişti. Geçtiğimiz gün alınan artış kararı ile birlikte Merkez Bankası faiz musluklarını daha da yükselterek trendin hızlanmasını sağladı. Türkiye'de son 22 yılın en yüksek mevduat faizleri görülürken özellikle de bir ay ve 3 aylık vadelerde faiz oranları %56'ya kadar yükselmesi tercih edilebilirliği arttırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafında KKM'lerdeki tasfiyelerin devam edebilmesi için mevduat faizlerini önemli bir aracı olduğunu belirtmiş iken bu durum yatırımcılar arasında çelişkilere yol açtı.





Alınan faiz artırım kararı akabinde kıyıda köşede yüz bin TL mevduatı olan bir vatandaş gerek 32 günlük gerekse de 92 günlük vade oranlarının ne kadar getiri sağladığını hesaplamaya başladı. Kimi bankalar kişiye özel olarak sunduğu yüksek faiz oranları, bu birikimlerin getirisini büyük tutarları yükseltirken en düşük emekli maaşını bile zorlayan rakamlar vatandaşı cezbetmeye yetti.





Özellikle de son günlerde Akbank, Odeabank, TEB ve Anadolubank gibi bankalar vade seçeneklerini ve tutarlarını yükselterek mevduatların artmasını sağlayabiliyor. Birikimlerini enflasyon karşısında ezdirmemek ve değerlendirmek isteyen vatandaş bankaların sunduğu faiz oranları ve vade seçeneklerini detaylı bir şekilde inceleyip kişisel finansal durumuna uyumlu bir strateji belirlemek üzere hareket ediyor. 100.000 TL yatırımına karşılık yatırımcıya, Odeabank 92 gün vadede yüzde 55 faiz oranı sunuyor. Akbank ile Anadolubank yüzde 53 faiz oranını 32 gün olarak açıklarken, TEB'de 32 günlük vadede yeni müşteriye özel yüzde 55 faiz oranını açıklamış bulunuyor.