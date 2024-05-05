Bankalarda faiz depremi fena salladı! ING, QNB, Garanti Bankası, TEB'den flaş karar

Bankalar müşteri kotalarını artırmak için faiz oranlarını güncelliyorlar. İşte faiz oranlarını güncelleyen banakalardan bazıları ve yaptıkları güncel oranlar. Detaylar haberimizde...







8 BANKADA RESMEN PERŞEMBE DEPREMİ: TEB, EN PARA, İNG, QNB, AKBANK, GARANTİ, YAPI KREDİ, ZİRAAT BANKASI AZ EVVEL DUYURDU

Merkez Bankası'nın faiz kararlarının ardından bankalar da ihtiyaç kredisi faiz oranlarında güncelleme yaptı. 40.000 TL'den 36 aya kadar kredilerde bankalar arası güncel faiz oranları ve ödeme planları aşağıda!

TEB, En Para, ENG, QNB, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Ziraat Bankası duyurdu! Perşembe günü deprem resmen 8 bankayı vurdu. Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz politikası kararlarının yanı sıra Türk bankaları tüketici kredisi faiz oranlarında da önemli güncellemeler yaptı. Vatandaşların kredi verme koşulları da bu yeni faiz oranlarına göre şekilleniyor. 40.000 TL ihtiyaç kredisini 36 ay kullanınca bankaların sunduğu aylık ödemeler ve toplam ödemeler nasıl değişti? Detaylar burada:

40.000 TL 36 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

AKBANK'TAN DÜŞÜK FAİZ ORANI

Akbank ihtiyaç kredilerinde en düşük faiz oranlarından birini sunmaktadır. Banka, yüzde 2,23 faiz oranıyla aylık 1.805 TL taksit imkânı sunuyor. Bu kredi sözleşmesiyle toplam geri ödeme tutarı 65.209 TL olacak.

CEPTETEB YÜKSEK FAİZLE DİKKAT ÇEKİYOR

CEPTETEB %4,14 gibi daha yüksek bir faiz oranı uyguluyor. Bu oranla aylık ödeme tutarı 2.537 TL'ye çıkıyor ve kredinin toplam maliyeti 91.568 TL olarak hesaplanıyor. Banka da bu krediye “Hoş geldin kredisi” adını veriyor.

ING EN AVANTAJLI TEKLİFİ SUNUYOR

ING Bank, %1,99 ile piyasadaki en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranını sunuyor. Bu oranla aylık ödeme 1.721 TL'ye düşürülürken, toplam geri ödeme tutarı 61.957 TL olarak belirlendi. Bu teklif kredi kullanıcıları için oldukça cazip bir seçenek oluşturuyor.

YAPI KREDİ VE ZİRAAT BANKASI ORTA SEVİYEDE FAİZ ORANLARI SUNUYOR

Yapı Kredi, %3,59 faiz oranıyla 2.315 TL tutarında aylık ödeme imkânı sunuyor. Toplam iade tutarı ise 83.337 TL'ye ulaştı. Ziraat Bankası, yüzde 3,94 faiz oranıyla aylık 2.455 TL taksit imkânı sunuyor ve toplam 88.624 TL ödeme yapılacak. Ziraat Bankası'nın bu teklifi “Tüketici Ürün Paketi” ile birlikte geliyor.

İHTİYAÇ KREDİSİ ALMANIN ADIMLARI: DETAYLI BİR REHBER

İhtiyaç kredileri, bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından bireyin acil veya planladığı kişisel harcamaları için sağlanan bir ihtiyaç kredisi türüdür. Eğitim harcamaları, sağlık harcamaları, ev tadilatları veya tatiller gibi çeşitli kişisel ihtiyaçlar için kullanılabilir. İhtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız bazı önemli adımları izlemelisiniz.

KREDİ İHTİYACINIZI BELİRLEYİN

İhtiyaç kredisi kullanmadan önce ne kadar kredi çekmeniz gerektiğini ve krediyi kullanma amacınızın ne olduğunu net bir şekilde belirlemeniz gerekir. Bütçenizi ve aylık gelir-gider dengenizi göz önünde bulundurarak borç ödeme planınızda rahatlıkla karşılayabileceğiniz bir tutara odaklanmalısınız.

KREDİ SEÇENEKLERİNİ ARAŞTIRIN

Farklı banka ve finansal kuruluşların tüketici kredisi tekliflerini karşılaştırın. Faiz oranı, işlem ücreti, kredi kullandırım ücreti gibi maliyet faktörlerini göz önünde bulundurarak size en uygun ve avantajlı kredi seçeneğini seçin. Faiz oranları kredinin toplam maliyeti üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

KREDİ BAŞVURUSU

Dilediğiniz banka veya finans kuruluşundan kredi başvurusunda bulunun. Kredi başvurusunda bulunmak için genellikle kimlik kartı, gelir durumunuzu ve ikamet ettiğiniz yeri kanıtlayan belgeler gerekmektedir. Çevrimiçi kayıt seçenekleri de mevcuttur; bu durumda belgelerinizi dijital olarak gönderebilirsiniz.

KREDİ ONAY SÜRECİ

Banka, başvurunuzu ve belgelerinizi inceledikten sonra kredi değerlendirme sürecine başlar. Bu süreçte kredi notunuz büyük önem taşıyor. Kredi puanınız geçmiş kredi ve ödeme alışkanlıklarınıza göre hesaplanır ve kredi onayında önemli bir faktördür.

KREDİ SÖZLEŞMESİ VE ÖDEME PLANI

Kredi onaylandıktan sonra kredi sözleşmesini dikkatlice okuyun. Kredi tutarı, faiz oranı, ödeme planı ve taksit tutarı gibi önemli detayların yer aldığı bu belge, kredinizin koşullarını belirler. Ödeme planınızı aylık gelirinize göre düzenlemek mali disiplin açısından önemlidir.

KREDİ KULLANIMI VE GERİ ÖDEME

Kredi onaylandıktan ve sözleşme imzalandıktan sonra kredi tutarı genellikle doğrudan hesabınıza yatırılır. Krediyi kullandıktan sonra aylık ödemelerinizi zamanında ödemeniz, kredi puanınızı koruyacak ve gelecekte alacağınız diğer kredilere göre size avantaj sağlayacaktır.

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN ASGARİ KREDİ NOTU NEDİR?

Bankalar genellikle ortalama veya daha yüksek bir kredi puanını tercih eder ancak bu puan bankaya göre değişiklik gösterebilir.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Faiz oranı banka tarafından piyasa koşulları, kredi tutarı, vade süresi gibi faktörler dikkate alınarak belirlenmektedir.