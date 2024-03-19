Bankalarda faiz depremi patlak verdi! 200.000 TL nakit arayanlar şok olacak

Türkiye’nin önde gelen bankaları, TEB, Akbank ve Yapı Kredi, kişisel kredi faiz oranlarında dikkate değer güncellemeler yaptıklarını duyurdular. Bu bankalar tarafından yapılan açıklamaya göre, 200.000 TL değerindeki ihtiyaç kredilerinin aylık ödeme planları revize edildi.

Bu güncelleme, kredi piyasasındaki genişlemeyi sınırlandırma amacı güden Merkez Bankası’nın son tedbirlerinin ardından gerçekleşti. Şimdi merak edilen soru, hangi bankanın en avantajlı faiz oranını sunduğu.





BANKALARIN FAİZ ORANLARI

Bankacılık sektöründeki bu son faiz oranı güncellemesi, kredi kullanmayı düşünen bireyler için ödeme planlarında yeni rakamların ortaya çıkmasına neden oldu. İşte üç büyük bankanın güncellenmiş faiz oranlarına göre yeni taksit miktarları:

Akbank, 12 aylık vade ile 200.000 TL’lik ihtiyaç kredisi için aylık %4,75 oranında faiz uyguluyor ve bu durumda kredinin aylık ödemesi 24.084 TL, toplamda ise geri ödeme 290.000 TL olarak hesaplanıyor.

Yapı Kredi Bankası aynı kredi tutarı için %4,79’luk faizle aylık 24.153 TL taksit belirlemiş ve toplam geri ödeme miktarını 290.000 TL olarak açıklamıştır.

TEB tarafından belirlenen %4,95’lik aylık faiz oranıyla, kredi borçlularının her ay 24.427 TL ödemesi gerekecek ve kredi süresi sonunda toplam geri ödeme 294.000 TL’yi bulacak.

Bu yenilikler, finans sektöründe bir dönüm noktasını temsil ediyor ve müşterilerin hangi bankayı tercih edeceklerine dair daha dikkatli düşünmelerini zorunlu kılıyor. Özellikle büyük tutarlı kredilerde, maliyet hesaplamalarının detaylı bir şekilde incelenmesi büyük önem taşıyor.