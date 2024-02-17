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Bankalardan faiz revizesi! 10 bin lira bile yatırımı olan yaşayacak

Şubat ayı toplantısı yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın öncülüğünde toplanacak. Yeni başkanın etkisinin merakla beklendiği ekonomik konular yakından takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 17:05
Bankalardan faiz revizesi! 10 bin lira bile yatırımı olan yaşayacak

22 Ocak'ta düzenlenecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubat ayı toplantısı merakla bekleniyor. Kredi, kredi faizleri üzerinde büyük etkisi olan, sıkılaşma politikaları gereği her ay gidişat değerlendirme raporlarının tartışıldığı ve politika faizinin gidişatının belirleneceği toplantı, mevduat yatırımcılarını da yakından ilgilendiriyor. En son 25 Ocak'ta düzenlenen eski TCMB Başkanının öncülüğünde düzenlenen toplantıda politika faizinin yüzde 45'e çıkartıldığı belirtilmişti. Kredi kartı, kredi faiz oranlarına yansıtılmayacağı belirtilen bu oran mevduat faizlerini de çok etkilemedi. Öyle ki mevduat faizlerinin Ocak ayından beri devam eden düşüşleri de bu süreç sonrasında süregelmeye devam etti.

TL

22 OCAK TCMB TOPLANTISI BEKLENİYOR

Şubat ayı toplantısı yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın öncülüğünde toplanacak. Yeni başkanın etkisinin merakla beklendiği ekonomik konular yakından takip ediliyor. Ancak uzmanların hesaplamalarına göre faiz oranlarının bir süre daha artırımına gideceği tahmin ediliyor. Öyle ki bu durum borcu olan vatandaşı üzerken, mevduat yatırımcıların ister istemez yatırımları sebebiyle sevindireceğe benziyor.

10 BİN LİRASI OLAN DA KAZANACAK

Aralık ayı yaptığı tavan yükseliş sonrasında düşüş grafiği sergileyen mevduat faizlerinin yeni bir sürece gireceği tahmin ediliyor. TCMB kararları sonrasında kenarda yatırımı olan birey için bu oranlar önem arz ederken, son dakika kimi bankaların güncellemeye gittiği gözler önüne seriliyor. Geçtiğimiz aylarda yüzde 49 hatta 51'lere kadar yükselen mevduat faizleri hesaplamalarında Şubat ayı sonuna kadar artış olacağı tahmin ediliyor. Hal bu iken 10 bin lira yatırımı olan vatandaşın bile fazla kazanacağı tahmin ediliyor.

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Bankalar, kendisine sunulan yatırımın daha fazla işlenmesi adına uzun vadeye daha fazla faiz imkanı sağlıyor. 32 günlük faizleri aylık artı maaş olarak ödenebilirken, 3 aylık hatta senelik mevduat vadesini tercih eden birey sayısı da oldukça yüksek seyrediyor. 32 günlük vadelerde faizler şu sıralar bankalar tarafından en fazla yüzde 46 olarak veriliyor. Vade uzadıkça bu oran da artabiliyor. Öte yandan yeni müşterilere sunulan ya da müşteriye özel olarak sunulan kampanyalar için, müşterinin ya uygulama yoluyla yada şubeler aracılığı ile bu rakamları takip etmesi gerekiyor.

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