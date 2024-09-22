Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları

FAİZSİZ KREDİ BEKLEYENLERE GÜZEL HABER: 50.000 TL’YE KADAR SIFIR FAİZLİ KREDİ İMKANI

Faizsiz kredi bekleyenlere bankalardan sevindirici haber geldi. Merkez Bankası’nın faiz artışı kararları sonrası kredi faiz oranları yükselirken, birçok banka yeni müşterilere özel sıfır faizli kredi kampanyalarını duyurmaya başladı. Faizsiz kredi almak isteyenler için rekabet hızla artarken, bankalar kredi limitlerini yükselterek müşterilerine daha cazip teklifler sunuyor.

Eylül ayı itibariyle başlayan bu kampanyalar sayesinde, yeni müşteriler tek kuruş faiz ödemeden 50.000 TL’ye kadar kredi kullanabiliyor. Faizsiz taksitli nakit avans imkanı da sunan bankalar, ihtiyaç sahiplerine büyük kolaylık sağlıyor. Peki, hangi bankalar faizsiz kredi veriyor? Faizsiz kredi kampanyalarının detayları ve başvuru şartları nelerdir? İşte 2024 Eylül ayı itibariyle faizsiz kredi veren bankalar ve limitleri…

BANKALAR ARASINDA FAİZSİZ KREDİ YARIŞI BAŞLADI

Merkez Bankası’nın faiz oranlarını artırmasının ardından birçok vatandaş düşük faizli kredi arayışına girmişti. Ancak bankalar, yeni müşteri kazanma yarışında önemli bir adım atarak faizsiz kredi kampanyaları başlattı. Bu kampanyalar, özellikle yeni müşterilere yönelik olarak sunuluyor ve dijital kanallar üzerinden başvuru yapılabiliyor. Faizsiz kredi seçeneklerinin yanında, faizsiz taksitli nakit avans imkanları da bulunuyor.

Kampanyaların detaylarına göre, bazı bankalar 6 ay vadeli 50.000 TL’ye kadar faizsiz kredi sunarken, bazı bankalar ise ek olarak 3 ay vadeli faizsiz nakit avans fırsatı sağlıyor. Bu sayede, bankalar arasında yaşanan rekabet her geçen gün artarken, müşteri için daha avantajlı seçenekler ortaya çıkıyor.

FAİZSİZ KREDİ ALMA ŞARTLARI NELER?

Bankaların sunduğu faizsiz kredi kampanyalarından yararlanmak için belirli başvuru şartları bulunuyor. Genellikle sıfır faizli kredi almak isteyenlerin yeni müşteri olmaları gerekiyor. Bankaların mobil uygulamaları veya internet bankacılığı üzerinden başvuru yaparak, faizsiz kredi fırsatlarından yararlanmak mümkün.

Faizsiz kredi kampanyalarına katılmak isteyenler için aranan en önemli şartlardan biri kredi notu. Bankalar genellikle kredi notu 1750 ve üzeri olan müşterilere bu fırsatı sunuyor. Ayrıca, kredi kullanımında banka müşterilerinin ödeme planlarına sadık kalması ve düzenli ödeme yapması da önem taşıyor.

SIFIR FAİZLİ KREDİ VEREN BANKALAR VE LİMİTLERİ

Eylül 2024 itibariyle birçok banka yeni müşterilerine özel sıfır faizli kredi kampanyaları başlattı. İşte bankaların sunduğu faizsiz kredi seçenekleri ve kredi limitleri:

TEB (Türk Ekonomi Bankası)

TEB, yeni müşterilere özel faizsiz kredi kampanyasını duyurdu. Banka, 6 ay vadeli 25.000 TL’ye kadar faizsiz kredi sağlıyor. Ayrıca, 3 ay vadeli 25.000 TL’ye kadar taksitli nakit avans imkanı da sunuluyor. Bu kampanyaya katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 30 Eylül 2024.

İŞ BANKASI

İş Bankası, işcep uygulaması üzerinden yeni müşteri olanlara 25.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli sıfır faizli kredi veriyor. Ayrıca, 3 ay vadeli 25.000 TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans seçeneği de bulunuyor. İş Bankası’nın kampanyası yeni müşterilere özel sunuluyor.

AKBANK

Akbank, yeni müşteriler için 20.000 TL’ye kadar sıfır faizli ihtiyaç kredisi sunuyor. Bu kredi 6 ay vadeli olarak sağlanıyor. Ayrıca, 3 ay vadeli 25.000 TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans seçeneği de mevcut. Kampanyadan yararlanmak için Akbank mobil uygulaması üzerinden başvuru yaparak yeni müşteri olmanız gerekiyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 20.000 TL’ye kadar faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Ayrıca, 25.000 TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans da sağlıyor. Kampanyaya başvurmak için mobil uygulama üzerinden işlem yapmak yeterli.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 20.000 TL faizsiz kredi sunuyor. Ek olarak, 25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli faizsiz taksitli nakit avans imkanı da sağlıyor. Bu kampanya da 30 Eylül 2024 tarihine kadar geçerli.

ING BANK

ING Bank, yeni müşteri olacaklara özel sıfır faizli kredi kampanyası sunuyor. 6 ay vadeli 15.000 TL kredi imkanı sağlayan ING, 30 Eylül’e kadar bu kampanyadan yararlanma fırsatı sunuyor. Turuncu Ekstra programına katılarak faizsiz kredi alabilirsiniz.

DENİZBANK

Denizbank, yeni müşterilere özel olarak 3 ay vadeli 15.000 TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor. Ayrıca, 10.000 TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans da mevcut.

ON DİJİTAL BANKACILIK

On Dijital Bankacılık, yeni müşterilere özel 15.000 TL’ye kadar faizsiz kredi ve 35.000 TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans sağlıyor. Kampanyaya mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabiliyor.

ENPARA

Enpara da yeni müşterilere özel 10.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli sıfır faizli kredi sunuyor. Taksitli nakit avans seçenekleri de mevcut.

ALBARAKA TÜRK

Albaraka Türk, yeni müşterilere özel 15.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli faizsiz kredi sağlıyor. Ayrıca, 3 ay ödeme erteleme seçeneği ile avantajlı bir fırsat sunuyor.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, 31 Ekim’e kadar sürecek olan kampanyasında, Ziraat mobil uygulaması üzerinden başvuru yapan ve kredi kartı başvurusu da yapan yeni müşterilere 2.500 TL’ye kadar bankkart hediyesi sunuyor.

Faizsiz kredi fırsatları, özellikle yüksek faiz oranlarından kaçınanlar için büyük bir avantaj sunuyor. Eylül 2024 itibariyle birçok banka yeni müşterilerine özel olarak faizsiz kredi kampanyaları başlattı. Kredi almak isteyenler, mobil uygulamalar üzerinden kolayca başvuru yaparak bu avantajlardan yararlanabilirler.