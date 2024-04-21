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Bankalardan gece yarısı promosyon zammı kararı! Yeni rakamlar gözleri ışıldatacak

Bayram sonrasında, bankalar emekli müşterilerine yönelik promosyon ödemelerini güncelledi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olanlara verilen promosyon miktarı, 20.000 Türk Lirasına kadar yükseldi. İşte bankaların yeni emekli promosyon ödeme detayları...

Yayın Tarihi: 21.04.2024 06:53
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 06:53
Bankalardan gece yarısı promosyon zammı kararı! Yeni rakamlar gözleri ışıldatacak

4A, 4B ve 4C kapsamındaki emekliler ve emekli adayları, en cömert promosyon tekliflerini sunan bankaları mercek altına alıyor. Üç yıllık taahhüt karşılığında maaşlarını bankalara aktaran emeklilere özel promosyonlar sunulmakta. Emekliler, maaşlarını en yüksek promosyonu vaat eden bankalara yönlendirme eğilimindeler. 28 Mart 2024 tarihi itibarıyla, güncellenen emekli maaşlarına istinaden promosyon ödemeleri de yeniden düzenlendi. Kamu bankaları için belirlenen üst limit 12 bin TL olarak güncellenirken, özel bankalar arasında en yüksek promosyonu sunma yarışı kızıştı. Peki, hangi banka en yüksek emekli promosyonunu sunuyor? 2024 yılı için bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri ne kadar? İşte 2024 yılı emekli promosyon ödemelerine dair bilgiler...

Türkiye'deki finans kuruluşları, emekli vatandaşların maaşlarını kendi şubelerinden alması durumunda cazip promosyonlar sunuyor. Emeklilik aylıklarına yapılan yüzde 49,25'lik artışın ardından bu yıl, üç yıllık taahhüt karşılığında verilen promosyon miktarları önemli ölçüde yükseldi. Bu durum, birçok emekliyi daha yüksek promosyon teklif eden başka bir bankaya geçmeye teşvik ediyor. Emekliler, eski bankalarının taahhüt süresini tamamlamamaları halinde maaşlarından kesinti yapılmasına rağmen, yeni bankalarından aldıkları avantajlı promosyonlar sayesinde kazançlı çıkıyorlar.

2024 Nisan Ayı Emekli Promosyon Güncellemeleri

Emekliler, 2024 yılında bankaların sunduğu güncel promosyon miktarlarını takip ediyor. Her gün değişen rakamlarla karşılaşan emekliler, Ramazan Bayramı'nın ardından promosyonların ne kadar olacağını merak ediyorlar. Mayıs ayında emekli promosyonlarının 20 bin TL'yi aşabileceği söylentileri dolaşırken, bankalar arası geçişlerde bir yavaşlama gözlemleniyor. İşte güncel emekli promosyonları sunan bankaların listesi:

emekli promosyon

En Cömert Emekli Promosyonu Sunan Bankalar

Yapı Kredi Bankası, emeklilere en yüksek promosyonları sunan bankalar arasında yer alıyor. 9.999 TL'ye kadar olan emekli maaşları için 6.250 TL'ye varan promosyonlar veriliyor. 10.000 TL ile 14.999 TL arası maaşlar için 10.000 TL, 15.000 TL ile 19.999 TL arası maaşlar için 12.500 TL ve 20.000 TL üzeri maaşlar içinse 15.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Ayrıca, nakit promosyonlara 3.000 TL ekstra promosyon imkanı da sunuluyor. Yapı Kredi Bankası gibi, ING Bank da 18.000 TL'ye kadar olan promosyon ödemelerini benzer miktarlarda gerçekleştiriyor.

2024 Yılı Emekli Promosyon Güncellemeleri Tüm Bankalar

Devlet bankaları, emekli maaşlarına göre değişen promosyonlar sunuyor; 9.999 TL'ye kadar olan maaşlar için en az 5.000 TL promosyon veriliyor. 20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler ise 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon elde edebiliyorlar. Kuveyt Türk, Denizbank, İş Bankası, Şekerbank ve Türkiye Finans gibi özel finans kuruluşları da benzer promosyon miktarlarını teklif ediyorlar. Özellikle Türkiye Finans, 2.500 TL'ye varan ekstra bonuslarla dikkat çekiyor. Garanti BBVA ise, 9.999 TL'ye kadar olan emekli maaşları için 6.250 TL promosyon sağlıyor. Maaş aralığı 10.000 – 14.999 TL olanlara 10.000 TL, 15.000 – 19.999 TL arasındakilere 12.500 TL ve 20.000 TL üzerindeki maaşlara ise 15.000 TL'lik promosyonlar sunuluyor. Akbank ve QNB Finansbank da Garanti BBVA ile benzer promosyon ödemeleri yapıyorlar.

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