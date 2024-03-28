Kıdem Tazminatını unutturacak gelişme! Ekim ayında açıklanmıştı: O tarihte son kez ödenecek

Aynı işyerinde en az bir yıl süre içerisinde çalıştıktan sonra işinden ayrılan ve bu süreçte de işveren tarafından iş feshinin sağlanması durumunda hak kazanılan ödeme Kıdem Tazminatı ile alakalı kimi zaman çeşitli spekülasyonlar ortaya atılabiliyor. Geçtiğimiz sene içerisinde bir çok kere kıdem tazminatı kaldırılacak yorumları ekonomi gündemini sarsarken, gözler hükümetten gelecek olan açıklamaya çevrilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklama da kıdem tazminatının kaldırılacağı şeklinde yorum alırken, Ekonomi Uzmanı Bozkurt tarafından geçtiğimiz gün son dakika bir iddia ortaya atıldı.





Ekonomi yazarı Turhan Bozkurt 2023 yılının son aylarında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 2024 yılında kıdem tazminatının kaldırılacağını ve fon olarak işleneceğini belirtmişti. Seçimlere sayılı günler kala uzman isim tarafından yine son dakika bir paylaşım gledi. Bozkurt tarafından yapılan açıklamada seçimlerden sonra uygulamaya sokulacağı tahminleri sunulurken, vatandaş kıdem tazminatı kalkacak mı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

BES CAZİP HALE GETİRİLECEK

BES sistemi ile alakalı düzenlemeler gün gün açıklanmaya devam ediyor. Bu kapsamda uzman ismin o günlerden yaptığı açıklama akıllara gelirken, yapılan açıklamada Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) daha cazip hâle getirilerek fon tutarı ve katılımcı sayısı artırılacak iken yeni fonlar devreye girecek' demişti. Bu fonlar arasına kıdem tazminatının devreye alınabileceği tahminleri sunulmuştu. Otomatik katılım sisteminin işveren katkısını da içerecek olan tasarı ile ikinci basamak emeklilik şeklinin bu şekilde oluşacağını belirten Bozkurt, ''Kıdem tazminatları 15 gün esas alınarak fona devredilecek. '' sözü ile dikkatleri üzerine toplamıştı.

Geçtiğimiz gün iddiasının arkasında durduğunu belirten Bozkurt, ''Seçimden sonra kıdem tazminatı tarih olacak. “Kıdem Tazminatı Fonu” ismi altında çalışanların müktesep hakları talan edilecek.'' yorumunu yineledi.