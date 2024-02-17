Eşe dosta borcu olanı feraha çıkaracak! Faizsiz kredi başvuruları az önce açıldı

Türkiye'nin öncü bankalarından Akbank, müşterilerine özel bir kampanya ile dikkat çekiyor. Yeni müşterilere özel olarak başlatılan kampanya kapsamında, Akbank Mobil uygulaması üzerinden başvuranlara 30.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sıfır faizle sunuluyor.

22 Ocak ile 29 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu özel fırsattan yararlanmak oldukça basit. İlk adım olarak, Akbank Mobil uygulamasını indirmeniz yeterli. Ardından "Akbanklı olmak istiyorum" adımını takip ederek, 10 gün içinde hayat sigortalı ve %0 faizli ihtiyaç kredisine başvuruda bulunabilirsiniz.

Kampanya detaylarına göz attığımızda, minimum kredi tutarının 1.000 TL, maksimum kredi tutarının ise 10.000 TL olduğunu görüyoruz. Kredi vadesi maksimum 6 ay ile sınırlı.

Akbank'ın yeni kampanyası kapsamında, müşterilere özel olarak sunulan ihtiyaç kredisi seçeneklerini değerlendirelim. Minimum kredi tutarı 1.000 TL iken, maksimum kredi tutarı 10.000 TL'dir. Bu kredinin vadesi ise en fazla 6 ay olarak belirlenmiştir. Kampanyaya özel olarak hazırlanan örnek ödeme planı ve yıllık maliyet oranları incelendiğinde, iki farklı senaryo ortaya çıkmaktadır.





Birinci senaryoda, 10.000 TL kredi kullanımında aylık faiz oranı %0 olarak belirlenmiş ve vade 6 aydır. Bu durumda kredi tahsis ücreti 57,5 TL, hayat sigortası prim tutarı 112,57 TL olup, aylık taksit tutarı 1.666,67 TL'dir. Toplam geri ödeme tutarı ise 10.057,50 TL olarak hesaplanmıştır. Bu senaryoda efektif yıllık faiz oranı %1,9982'dir.

İkinci senaryoda ise aynı tutardaki kredi için aylık faiz oranı %3,50 olarak belirlenmiş ve vade yine 6 aydır. Kredi tahsis ücreti 57,5 TL'dir ancak bu senaryoda hayat sigortası prim tutarı sıfırdır. Aylık taksit tutarı 1.941,91 TL olup, toplam geri ödeme tutarı 11.708,97 TL'dir. Bu durumda efektif yıllık faiz oranı %74,1048 olarak hesaplanmıştır.

Öte yandan, kampanyadan sadece gerçek kişi müşterilerin faydalanabileceği belirtilirken, daha önce %0 veya %0,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanan müşterilerin bu kampanyadan faydalanamayacağı vurgulanmıştır.

Akbank, kredi koşullarını değiştirme, ek bilgi ve belge talebinde bulunma veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutuyor. Akbank Mobil üzerinden başvurarak, ihtiyaçlarınızı uygun koşullarla karşılamak için bu eşsiz fırsattan hemen yararlanabilirsiniz. Detaylı bilgi ve başvuru için Akbank Mobil'i indirin ve adımları takip edin!