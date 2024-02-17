Bist 100
9.250,36 0%
DOLAR
30,85 0,37%
EURO
33,24 0,06%
ALTIN
1.995,93 0,81%

Eşe dosta borcu olanı feraha çıkaracak! Faizsiz kredi başvuruları az önce açıldı

Akbank faizsiz kredi dağıtımına başladı! Başvuru için elinizi çabuk tutun! Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 17.02.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 20:56
Eşe dosta borcu olanı feraha çıkaracak! Faizsiz kredi başvuruları az önce açıldı

Türkiye'nin öncü bankalarından Akbank, müşterilerine özel bir kampanya ile dikkat çekiyor. Yeni müşterilere özel olarak başlatılan kampanya kapsamında, Akbank Mobil uygulaması üzerinden başvuranlara 30.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sıfır faizle sunuluyor.

22 Ocak ile 29 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu özel fırsattan yararlanmak oldukça basit. İlk adım olarak, Akbank Mobil uygulamasını indirmeniz yeterli. Ardından "Akbanklı olmak istiyorum" adımını takip ederek, 10 gün içinde hayat sigortalı ve %0 faizli ihtiyaç kredisine başvuruda bulunabilirsiniz.

Kampanya detaylarına göz attığımızda, minimum kredi tutarının 1.000 TL, maksimum kredi tutarının ise 10.000 TL olduğunu görüyoruz. Kredi vadesi maksimum 6 ay ile sınırlı. 

Akbank'ın yeni kampanyası kapsamında, müşterilere özel olarak sunulan ihtiyaç kredisi seçeneklerini değerlendirelim. Minimum kredi tutarı 1.000 TL iken, maksimum kredi tutarı 10.000 TL'dir. Bu kredinin vadesi ise en fazla 6 ay olarak belirlenmiştir. Kampanyaya özel olarak hazırlanan örnek ödeme planı ve yıllık maliyet oranları incelendiğinde, iki farklı senaryo ortaya çıkmaktadır.

akbank

Birinci senaryoda, 10.000 TL kredi kullanımında aylık faiz oranı %0 olarak belirlenmiş ve vade 6 aydır. Bu durumda kredi tahsis ücreti 57,5 TL, hayat sigortası prim tutarı 112,57 TL olup, aylık taksit tutarı 1.666,67 TL'dir. Toplam geri ödeme tutarı ise 10.057,50 TL olarak hesaplanmıştır. Bu senaryoda efektif yıllık faiz oranı %1,9982'dir.

İkinci senaryoda ise aynı tutardaki kredi için aylık faiz oranı %3,50 olarak belirlenmiş ve vade yine 6 aydır. Kredi tahsis ücreti 57,5 TL'dir ancak bu senaryoda hayat sigortası prim tutarı sıfırdır. Aylık taksit tutarı 1.941,91 TL olup, toplam geri ödeme tutarı 11.708,97 TL'dir. Bu durumda efektif yıllık faiz oranı %74,1048 olarak hesaplanmıştır.

Öte yandan, kampanyadan sadece gerçek kişi müşterilerin faydalanabileceği belirtilirken, daha önce %0 veya %0,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanan müşterilerin bu kampanyadan faydalanamayacağı vurgulanmıştır.

Akbank, kredi koşullarını değiştirme, ek bilgi ve belge talebinde bulunma veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutuyor. Akbank Mobil üzerinden başvurarak, ihtiyaçlarınızı uygun koşullarla karşılamak için bu eşsiz fırsattan hemen yararlanabilirsiniz. Detaylı bilgi ve başvuru için Akbank Mobil'i indirin ve adımları takip edin!

İLGİLİ HABERLER

2 yıl sonra dolar kurunda bir ilk! Doları olan da olmayan da hayrete düştü!

2 yıl sonra dolar kurunda bir ilk! Doları olan da olmayan da hayrete düştü!

Tabak tabak tarhana çorbası içenler şoka uğrayacak! Böyleyken ağzınıza bile sürmeyin

Tabak tabak tarhana çorbası içenler şoka uğrayacak! Böyleyken ağzınıza bile sürmeyin

Bu besinleri yemeden önce sakın yıkamayın! Su değdiği an zehir saçıyor

Bu besinleri yemeden önce sakın yıkamayın! Su değdiği an zehir saçıyor

Hesaplar şaşmaz denildi! Emekliye yüzde 24+ 4.000 TL zam eklentisi geliyor

Hesaplar şaşmaz denildi! Emekliye yüzde 24+ 4.000 TL zam eklentisi geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
20 Şubat itibari ile emekliye ek ödeme çıktı! 2 maaş artı 5 bin lira ek ödeme yapılacak
2
Maaş zammına yüzde 17,56 ek zam daha! İmzalar atıldı
3
Hesaplar şaşmaz denildi! Emekliye yüzde 24+ 4.000 TL zam eklentisi geliyor
4
2 yıl sonra dolar kurunda bir ilk! Doları olan da olmayan da hayrete düştü!
5
Konut kredisi kampanyasında faizler 2'ye düştü! Herkes koştur koştur İş Bankası'na gidecek
6
Dolar borçlanan dizlerini dövecek! O tarihten sonra 1 dolarda 40 TL sinyali!
7
150 bin TL toplu para arayanlar Halkbank'a akın ediyor! Düşük faizli kampanya başladı

Cebinizdeki parayı yavrulatacak tüyo! Yatırımın ustası büyük sırrı verdi

Eşe dosta borcu olanı feraha çıkaracak! Faizsiz kredi başvuruları az önce açıldı

Dolar borçlanan dizlerini dövecek! O tarihten sonra 1 dolarda 40 TL sinyali!

Tabak tabak tarhana çorbası içenler şoka uğrayacak! Böyleyken ağzınıza bile sürmeyin

Avuç avuç saçı dökülenlerin imdadına yetişti! Pahalı şampuanlardan daha çabuk etki ediyor

Cüzdanında 1 TL olanlar aman dikkat! Artık buralarda geçerliliği sona erdi!

Bu besinleri yemeden önce sakın yıkamayın! Su değdiği an zehir saçıyor

Bankalardan faiz revizesi! 10 bin lira bile yatırımı olan yaşayacak

Pazartesi sabahı 09.00'da hesaplarda olacak! Bakan Bolat müjdeyi verdi

2 yıl sonra dolar kurunda bir ilk! Doları olan da olmayan da hayrete düştü!

Kriptoda kıyamet koparacak tahmin! Herkes bu 7 altcoine koşuyor: Ok gibi fırlayacak

Hesaplar şaşmaz denildi! Emekliye yüzde 24+ 4.000 TL zam eklentisi geliyor