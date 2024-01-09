Bankalardan sürpriz faiz kararı! 37 bin 377 TL -107.000 TL kazanabilirsiniz!

Son ayların en dikkat çeken yatırımı mevduat hesapları olmakta. Mevduat hesapları vatandaşa ek maaş olarak destek sağlayabileceği gibi yatırımının da enflasyon karşısında koruma kalkanı oluyor. Mevduat hesaplarının vadesi yatırımcı tarafından belirlenirken en fazla tercih edilen vade 32-35 gün ve 3 aylık vade olarak tercih ediliyor. 32 günlük vade sonu hafta sonuna gelmesi durumunda 35 güne tamamlanırken, bu kapsamda getiri daha fazla olabiliyor. Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının etkileri hala daha devam ediyor. Yeni yıl itibari ile de mevduat faizleri bankalar tarafından güncellenirken, yüzde 50'ye varan oranlar yatırımcıyı cezbediyor.

Haziran ayından beri politika faizleri yükselişini sürüdüyor. Bir sonraki toplantıya kadar faiz 42.5 olarak süregelecek iken, kredi ve kredi kartlarına olumsuz yansıyan bu oran mevduatları da yükseltiyor. Kıyıda köşede parası olan vatandaş, yatırımını değerlendirmek adına altın ve doların getirisinden fazla mevduatı tercih ediyor.





Talebin hat safhaya yükseldiği mevduat hesaplamalarında 1 milyon TL parası olan bir kişi aylık ve 3 aylık getiriyi merakla araştırıyor. Bankalar özellikle de yeni müşterilerine özel olarak sunduğu kampanyalar da belli tutarın üzerindekş yatırıma 3 aylık vade seçilmesi durumunda yüzde 52.50 faiz oranı verebiliyor. Özellikle de yeni müşteriye sunulan bu imkandan müşteri 6 ayda bir faydalanabiliyor. İlk mevduat vade sonunda yüksek oranı alamayan müşteri banka değişikliği ile diğer bankaların yüksek oranlarını tercih edebiliyor. Bu sayede ay ay ya da 3 ayda bir para taşıma işlemş gerçekleşebiliyor





KAMU BANKALARI FAİZ ORANLARI

Kamu bankaları tarafından sunulan faiz oranları yüzde 44 civarında seyrederekn, yeni müşteri kapma yarışında özel bankalar ön planda yer alıyor. Denizbank yeni gncellemesi ile 32 günlük vadeye yüzde 48 faiz veriyor.

1 MİLYON LİRANIN 3 AYLIK GETİRİSİ

Şu sıralar en yüksek mevduat faizi 92 günlük vadeye sunuluyor. Öyle ki bu oran yüzde 50'nin üzerinde seyredebiliyor.

Şuan ki hesaplamalarda 1 milyon lira birikimi olan vatandaş, aylık ot-rtalama yüzde 45 faiz oranı ile 32 gün sonunda 37 bin 377 TL kazanabiliyor. Aynı tutarın 3 aylık getirisinde ise 107 bin 459 TL kazanç sağlayabiliyor.