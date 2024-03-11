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Bankaların promosyon kavgası devam: Yapı Kredi 23,850 TL ile göz kamaştırdı

2024 yılı itibari ile promosyonlar konusundaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı emeklileri, promosyon ödemesi alacakları bankayı kendisi seçerken, çalışanlara, çalıştıkları yerin yetkililerince bu imkan sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 16:08
Bankaların promosyon kavgası devam: Yapı Kredi 23,850 TL ile göz kamaştırdı

Gerek emekli gerekse de çalışan özellikle de yeni yıl zamları akabinde kendisine sunulan ek ödemeleri gözlemlerken, bu kapsamda promosyon ödemeleri gündemden düşmek bilmiyor. Promosyon ödemeleri sayesinde ceplerine maaşları kadar artı ödeme giren çalışan ya da emekli ihtiyacını karşılayabiliyor. Promosyonlar genel olarak 3 senede bir yenileniyor. Bu da 3 senede bir ek ödeme alınma fırsatını sağlıyor. Bankalara kurumlardan yapılan ödemeler maaş günlerinden bir kaç gün öncesinden sağlanırken, bu kapsamda bu ödemeler ile alakalı olarak açıklamalar ve güncellemeler de gün gün duyuruluyor. Bankalar arada kalan bir kaç günlük zaman diliminde toplu olarak banka aracılığı ile ödenen maaşları işleme fırsatı bulurken, bu da kazanç olarak geri dönüyor. Bu bağlamda maaş hesapları çok dikkat çekiyor. 2024 yılı itibari ile promosyonlar konusundaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı emeklileri, promosyon ödemesi alacakları bankayı kendisi seçerken, çalışanlara, çalıştıkları yerin yetkililerince bu imkan sağlanıyor.

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MAAŞ PROMOSYONU AÇIKLAMASI

Gün gün yeni promosyon açıklamaları ve varılan mutabakatlar kamu oyu ile paylaşılıyor. MEM ve belediye promosyonları da dikkat çekiyor. Belediye, müdürlük, özel sektör fark etmeksizin anlaşmalar devam ediyor. Son olarak ödnen tutar ile dikkat çeken bir promosyon ihalesinde çalışana 23,85, TL promosyon ödemesi verileceği açıklanmış bulunuyor. Söz konusu ödemeyi yapacak olan banka, Yapı Kredi bankası olurken, Salihli Belediyesi çalışanlarını yakından ilgilendiriyor.

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Salihli Belediyesi'nde çalışan toplam 731 kişi için yapılan maaş hesabı promosyon ihalesine bir çok banka dahil olurken, kazanan bankanın ise en yüksek ödemeyi sağlayacak olan Yapı Kredi Bankası olduğu açıklanmış bulunuyor. Gerek emekli gerekse de çalışan için 2024 senesi de promosyon ihaleleri ile dolu geçeceğe benziyor. En az bir maaş kadar imzaların atıldığı ve anlaşması yapılan promosyonlar kamuoyuna sunulmaya devam edeceğe benziyor.

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