Bankaya gidip hesap açtıran 117 bin TL'yi kapacak! 90 gün bekleyen yaşadı

2024 yılında 1 milyon TL'sini bankalara yatırarak mevduat faizlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, bankaların güncel mevduat faiz oranlarını incelemeye devam ediyor. Özellikle bu miktarda bir mevduata sahip olanlar, en yüksek faiz veren bankayı belirlemek adına araştırmalarını sürdürüyorlar. Ocak 2024 itibarıyla en yüksek faiz oranlarına sahip olan bankaların belirlendiği bir dönemde, detaylar dikkat çekiyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ocak ayındaki faiz kararının ardından bankalar faiz oranlarını güncelledi ve mevduat faizleri önemli ölçüde arttı. 1 milyon TL ana paraya sahip olanlar için yılda 3 aylık vade süresiyle en yüksek faiz oranı sunan bankalar arasında ön plana çıkanlar araştırmacıların dikkatini çekiyor.





Ocak 2024 itibarıyla 1 milyon TL ana paraya sahip olanlar için yılda 3 aylık vade süresiyle en yüksek faiz oranı sunan bankalar şu şekildedir:

AKBANK: %49 faiz oranıyla yapılan bir yatırımın vade sonunda elde edilecek tutar 1.117.331,51 TL olup, net kazanç 117.331,51 TL'dir.

DENİZBANK: Yüzde 46 faiz oranıyla yapılan bir yatırımın vade sonunda elde edilecek tutarı 1.110.147,95 TL'dir ve net kazanç 110.147,95 TL'dir.

GARANTİ: Yüzde 46 faiz oranıyla yapılan bir yatırımın vade sonunda elde edilecek tutarı 1.110.147,95 TL'dir ve net kazanç 110.147,95 TL'dir.

ODEABANK: Yüzde 46 faiz oranıyla yapılan bir yatırımın vade sonunda elde edilecek tutarı 1.110.147,95 TL'dir ve net kazanç 110.147,95 TL'dir.

ENPARA.COM: Yüzde 41,5 faiz oranıyla yapılan bir yatırımın vade sonunda elde edilecek tutarı 1.099.372,6 TL'dir ve net kazanç 99.372,6 TL'dir.

YAPIKREDİ: Yüzde 40,5 faiz oranıyla yapılan bir yatırımın vade sonunda elde edilecek tutarı 1.096.978,08 TL'dir ve net kazanç 96.978,08 TL'dir.

Bu bankaların sunduğu faiz oranlarına göre yapılan yatırımların detayları incelendiğinde, vatandaşlar 3 aylık bir süre zarfında 117 bin TL'ye kadar kazanç elde edebilirler. Ancak yatırım yapmadan önce şartları detaylı bir şekilde incelemek ve kendi finansal durumlarına uygun olanı seçmek önemli bir faktördür.