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Bankkart’a yüklenecek 8.500 TL IBAN’da bekliyor

Tam da yaz mevsiminde dikkat çeken yaz tatili fırsatları ile alakalı kampanyalar yakından takip edilirken, Ziraat Bankası tarafından başlatılan kampanya merakla araştırılıyor. Yaz tatili fırsatını değerlendirmek adına harekete geçen ve rezervasyon yaptırmak için araştırmalarına başlayan vatandaşa özel olarak banka tarafından sunulan fırsatta 8500 TL’ye vara geri iade fırsatı açıklandı.

Yayın Tarihi: 19.06.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 14:05
Bankkart’a yüklenecek 8.500 TL IBAN’da bekliyor

Bankalar müşterilerinin memnuniyetin korumak ya da yeni müşteri kazanmak adına düzenlediği kampanyalar arasında en çok tercih edilenleri, markalarla ya da firmalarla yapılan anlaşmalar kapsamında harcamaya ek olarak sunulan geri iadeler olarak biliniyor. Tam da yaz mevsiminde dikkat çeken yaz tatili fırsatları ile alakalı kampanyalar yakından takip edilirken, Ziraat Bankası tarafından başlatılan kampanya merakla araştırılıyor. Yaz tatili fırsatını değerlendirmek adına harekete geçen ve rezervasyon yaptırmak için araştırmalarına başlayan vatandaşa özel olarak banka tarafından sunulan fırsatta 8500 TL’ye vara geri iade fırsatı açıklandı. Açıklaması yapılan kampanyanın HAziran kampanyası olduğu belirtilirken, Haziran ayı sonuna kadar yapılacak olan alışveriş tutarına göre iade fırsatı sunulacağı belirtildi.

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ZİRAAT BANKASI HAZİRAN AYI KAMPANYASI

Ziraat Bankası bankkart müşterilerini yakından ilgilendiren harcama kampanyası 1 Haziran'da başlamış iken 30 Haziran tarihinde son bulaca. Tourustica üzerinden belirlenen tutarlarda alışveriş sağlayan birey 8.500 TL'ye kadar indirimli satın alma şansını yakalayacak. Ziraat Bankası bankkart ya da kredi kartı sahibi olan müşterinin faydalanacağı kampanyada belirlenen tarihler arasında Tourustica üzerinden alışveriş yapılması gerekirken alışveriş öncesinde ise kampanyaya dahil olmak zorunluluğu bulunuyor. Kampanyaya dahil olmak için mobil uygulama web sitesi ya da SMS kullanılabiliyor.

50.000 TL'ye kadar olan alışveriş tutarına 2.500 lira geri iade sunacak olan banka 100.000 TL'ye kadar 5500 lira ve 100.000 TL üzeri alışverişlere de 8.500 lira geri iade fırsatını açıklamış bulunuyor. Hak sahibi olunan tutarlar bankkart lira olarak hesaplara tanımlanacak iken 8 Temmuz'da karta yüklenecek olan bu tutarlar istenilen alışveriş kategorilerinde kullanılabiliyor.

Banka tarafından yapılan açıklamada Peşin fiyatına 9 taksit imkanı da sağlanırken bu liraların 12 Ağustos'a kadar kullanılması gerekiyor. Kampanyaya sms ile dahil olunması için ise Tourustica yazıp 47 57'ye SMS göndermek yeterli.

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Bankkart’a yüklenecek 8.500 TL IBAN’da bekliyor