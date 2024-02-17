Bankkart'ı olana 5 bin lira destek! 12 gün içinde tek SMS'ye verilecek

Emekli, çalışan, özel sektör, kamu demeksizin tüm vatandaş 2024 yılı zamlı maaşlarını almaya başladı. Ancak bu zamlara paralel olarak yapılan zamlar, vatandaşın cebinden artı olarak nakit çıkmasını sağlarken, acil ihtiyaçlar gibi durumlarda bankaya olan yönelimler arttı. Ancak bankaların sunduğu kredilerdeki faizlerin de yüksek seyretmesi vatandaşı ney yapacağı konusunda derin düşüncelere dalmaya devam ettiriyor. Cebine artı nakit girebilmesi ya da avantajlı alışveriş yapılabilmesi adına çeşitli yolları araştıran vatandaşın karşına bankalar tarafından sunulan kampanyalar çıkmaya devam ederken, Vatandaşın nakit ihtiyacına çözümler yine bankalardan sunuldu. Özellikle de yapılan alışverişlere karşılık olarak sunulan alışveriş imkanları geri ödeme olarak vatandaşın daha fazla ürün almasını sağlamakta ya da yaptığı alışverişin daha ucuza mal olmasına mahal vermekte.

Kamu bankası devi Ziraat Bankası da kampanyaları ile alakalı gün gün detayları paylaşmaya devam ediyor. Banka tarafından sunulan kampanyalar arasında yer alan geri ödeme kampanyaları tercih ediliyor. 29 Şubat'a kadar geçerli olan geri ödeme kampanyası da devam ediyor.





Ziraat Bankası resmi internet sitesinde yer alan detaylarda müşterilerine özel olarak başlatılan kampanyaya katılım şartları açıklandı. 29 Şubat tarihine kadar başvuru yapılması durumunda 5000 liraya kadar geri ödeme imkanı sağlanacak. Akaryakıt, konaklama, ulaşım gibi sektörlerde indirim imkanı sunan Ziraat Bankası markalar ile yaptığı anlaşmalar doğrultusunda da bir çok fırsatı beraberinde getirebiliyor.





Bankanın son olarak yaptığı anlaşma fulltrip markası olarak belirlenirken, fulltrip resmi internet sitesinden yapılan ve 1 Haziran 2024 sonrası için geçerli olacak olan otel rezervasyonlarına geri ödeme imkanı sunulacak. 25 bin TL'ye kadar olan alışverişlere bin TL bankkart lira geri ödemesi sağlanacak iken 50.000 TL'ye kadar olan alışverişe 2000 TL ve 50.000 TL ve üzeri konaklama alışverişine ise 5000 TL Bankkart lira geri ödeme olarak sunulacak. Yalnızca Haziran ayı itibari ile alınan rezervasyonlar için geçerli olacak olan kampanya, 29 Şubat tarihine kadar devam edecek. Belirlenen internet sitesi üzerinden Alışveriş yapmadan önce başvuru yapılması gerekliliği bildirilirken gerek SMS, gerek mobil uygulama ya da bankkart.com.tr'den kampanyaya dahil olunabilecek. Sms ile kampanya dahil olmak için büyük harflerle FULLTRİP yazıp 47 57'ye SMS göndermek yeterli olacak.