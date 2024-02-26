Bankkart'ı olanlar hayallerine uçarak gidecek! 3.000 TL ceplere girecek

Ziraat Bankası'nın hem kredi kartı hem de banka kartı olarak kullanılan bankkart kullanıcıları bir çok avantaja da hak sahibi olabiliyor. Bankkart kullanıcıları her harcamasına özel olarak geri ödeme alma imkanını sağlarken, bankanın markalarla anlaşması kapsamında artı avantajlara hakim olmaya hak kazanabiliyor. Bankkart sahibi olan müşteriye özel olarak Şubat ayında başlatılan kampanya tatil yapacakları kapsarken, yapılan açıklama da 3 bin liraya varan geri ödeme imkanı sağlanabiliyor.

BANKKART ŞUBAT KAMPANYALARI

Tatil planı yapan ya da seyahat etmeyi seven müşteriye özel olarak bankkart'tan müjdeli haber duyuruldu. 1 Şubat'ta başlayan kampanya 29 Şubat'ta sona erecek iken Coral Travel'da 3000 TL'ye Varan bankkart lira hediye edileceği açıklanmış bulunuyor. Banka tarafından başlatılan kampanya ile unutulmaz bir tatil yaparken 3000 tl geri ödeme imkanı ile de tatilinizi daha ucuza sağlayabileceksiniz.





Bankkart 3000 lira geri ödeme kampanyasına nasıl dahil olunabileceği konusunda detaylar bankanın kampanya sayfasında detaylı olarak açıklanmış bulunuyor. Bankkart mobil uygulama bankkart.com.tr ya da SMS ile ile kampanyaya kolayca başvuru yapabilirsiniz. Kampanyaya dahil olmak için SMS yöntemini kullanacak olan müşteri cep telefonundan büyük harflerle ''CORAL'' yazıp 47 57'ye SMS göndermesi yeterli oluyor. 4 gün içerisinde Coral Travel'da minimum 15.000 TL'lik alışveriş yapan birey geri ödeme hakkına sahip olabiliyor. Bu kapsamda 25.000 TL'ye kadar 1000 lira 35.000 TL'ye kadar 2000 lira ve 35.000 TL ve üzeri alışverişi ise 3000 tl geri ödeme imkanı sağlanabiliyor.

Ziraat Bankası bankkart ile müşteri bazında başlatılan kampanyadan her birey sadece bir kez faydalanabilecek iken en fazla 3000 TL bankkart lira ödeme hakkı kazanılacaktır. Kazanılan bankkart liralar 15 Nisan tarihine kadar harcanmaması durumunda geri alınacaktır. Ziraat Bankası tarafından başlatılan bu kampanya ile birlikte hayallerinizdeki tatile daha uygun fiyata ulaşabilme imkanını kazanabileceksiniz.