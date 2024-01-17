Bankkart'ı olanlara talih kuşu kondu! Bunu yapanlara banka 5000 TL para iadesi yapacak

Ziraat Bankası müşterilerine özel bir duyuru yaptı. Ziraat Bankası'nın düzenlediği promosyonlar her ayın belirli günlerini kapsamaktadır. Banka bugünden itibaren geçerli olacak bir kampanya duyurdu. Kampanyaya katılan müşterilere 5 bin TL ödül verilecek. Kampanyanın Ocak ayına kadar devam edeceği açıklandı.





5 BİN TL HEDİYE!

Ziraat Bankası kampanya açıklaması yaptı. Banka akaryakıttan konuta kadar pek çok talebi ele alıyor. Bu kampanyalardan bir tanesi otel rezervasyonları için de geçerlidir. Ziraat Bankası'ndan alınan bilgiye göre Bankkart kredi veya banka kartı fonksiyonu; 1 Haziran 2024 ve sonrasında yapılan otel rezervasyonlarında tek seferlik Bankkart lirası 10.000 TL - 24.999 TL bin TL ve 2.000 TL Bankkart lirası 25.000 TL - 49,999 TL Bankkart lirası, 50.000 TL ve üzeri alışverişlerde 5 bin lira verilmektedir.

ZİRAAT BANKASINDAN KAMPANYA!

Bankkart'ın kredi veya banka kartı imkanıyla www.fulltrip.com adresini ziyaret edebilir; 1 Haziran 2024 ve sonrasında yapacağınız otel rezervasyonlarında 10.000 TL ile 24.999 TL arasında tek seferlik alışverişinizde 1.000 Bankkart TL kazanacaksınız; 25.000 TL ile 49.999 TL arasındaki tek seferlik alışverişlerde 2.000 TL Bankkart TL, 50.000 TL ve üzeri alışverişlerde 5.000 TL Bankkart TL.