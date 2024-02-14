Bist 100
8.973,79 0%
DOLAR
30,75 0,14%
EURO
32,97 0,17%
ALTIN
1.969,1 0,08%

Bankkart sahiplerine tek tek SMS gönderildi! Bunu yapan 5000 TL ödeme alıyor

Ziraat Bankası tarafından Bankkart'a ilişkin açıklama yayımlandı. Banka, müşterilerini sevindiren açıklamasında birçok alanda kampanyalar düzenlendiğini bildirdi. Bu kampanyayla birlikte kart sahipleri 5.000 TL kazanabiliyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 16:19
Bankkart sahiplerine tek tek SMS gönderildi! Bunu yapan 5000 TL ödeme alıyor

Ziraat Bankası, Bankkart sahiplerine 5 bin TL hediye veriyor. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren otel rezervasyonlarında geçerli olacak Bankkart Lirası, 10.000 TL ile 24.999 TL arasındaki alışverişlerde 1.000 TL, 25.000 TL ile 49.999 TL arasındaki alışverişlerde ise 2.000 TL, 50.000 TL ve üzerindeki alışverişlerde ise 5.000 TL şeklinde ödenecek.

Ziraat Bankası 5.000 TL değerindeki hediye kampanyasına ilişkin açıklama!

Bankkart kredi ya da banka kartı imkanıyla 10.000 TL ile 24.999 TL arasındaki alışverişlerde 1.000 TL Bankkart Lirası, 25.000 TL ile 49.999 TL arasındaki alışverişlerde 2.000 TL Bankkart Lirası ve 50.000 TL arasındaki alışverişlerde 5.000 TL kazanabilirsiniz. Kampanya 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek olan otel rezervasyonlarında geçerli olacak.

Bankkart sahiplerine tek tek SMS gönderildi! Bunu yapan 5000 TL ödeme alıyor

Bu promosyon 1-29 Şubat 2024 tarihleri ​​arasında nakit ve taksitli işlemler ile geçerli sayışacak.

ampanyaya Bankkart Mobil, bankkart.com.tr ve SMS yoluyla katılabilirsiniz. SMS ile girmek için FULLTRIP yazıp 4757'ye mesaj yazın.

Kampanyadan ödül alabilmeniz için Kampanyaya katılmanız ve Bankcard POS cihazı ile alışveriş yapmanız gerekmektedir.

Kampanyada kazanılan Bankkart Lirası 8 Mart 2024'te tahsil edilecek, kullanılmayan Bankkart Lirası ise 15 Nisan 2024'te geri çekilecektir.

Promosyon döneminde müşteriler 1 Haziran 2024 tarihinden sonra yapılacak otel rezervasyonlarında 5.000 TL'ye kadar Bankart Lira kazanabilecek. Promosyonlar müşteri odaklıdır ve müşteri bir kampanyadan sadece bir kez faydalanabilir.

Ek kart harcamaları ana kart sahibinin harcamalarına dahildir.

Bankkart, Bankkart Genç, Bankkart Başak müşterileri hem kredi kartıyla hem de banka kartı imkanlarıyla kampanyalardan yararlanabiliyor.

Bankkart Lira işlemleri, iptal/iade işlemleri ve Bankkart bedava işlemleri kampanya kapsamında değildir.

Kampanya avantajı olan bir işlemin, kampanya sona erdikten sonra iptal edilmesi veya iade edilmesi durumunda, kazanılan Bankart lirası iadesi yapılır. Bankkart Kumbaranızda yeterli Bankkart Lirası olmaması durumunda kalan tutar ise hesap özetinizden düşülecektir.

İLGİLİ HABERLER

Haberi duyan dolar sahipleri döviz bürolarına koştu! Dolar 9 TL birden düşecek: İşte doların 21 TL olacağı tarih

Haberi duyan dolar sahipleri döviz bürolarına koştu! Dolar 9 TL birden düşecek: İşte doların 21 TL olacağı tarih

Cam ürünlerinin en kaliteli markaları o markette indirime girdi! Yüzde 40 indirim sizi bekliyor

Cam ürünlerinin en kaliteli markaları o markette indirime girdi! Yüzde 40 indirim sizi bekliyor

Boğa burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Boğa burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Fiat 500, Panda ve 500X Modellerinde Kaçırılmayacak Fırsat! Şubat Ayında 200.000 TL’ye 12 Ay %0 Faiz

Fiat 500, Panda ve 500X Modellerinde Kaçırılmayacak Fırsat! Şubat Ayında 200.000 TL’ye 12 Ay %0 Faiz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SSK, Bağkur emeklileri ATM'ye koşsun! Hesabınıza sürpriz para girişi yapıldı
2
PTT'den 1-2 çocuklu hanelere 3 destek! Çocuk büyüyesiye kadar ödenecek!
3
Vakıfbank'ta hesabı olanların son 3 günü! Süreyi kaçıran dizlerini dövecek
4
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli düğün bayram edecek! Maaşlara 4000 TL daha ekleniyor!
5
Bankkart sahiplerine tek tek SMS gönderildi! Bunu yapan 5000 TL ödeme alıyor
6
Elektrik, doğalgaz, su faturasına ek 500 TL destek! Her faturaya ek olarak verilecek
7
Akaryakıt zammına bankalar dur dedi! Sadece 2 gün geçerli: 4,5 LT bedava yakıt alacaksınız

Haberi duyan dolar sahipleri döviz bürolarına koştu! Dolar 9 TL birden düşecek: İşte doların 21 TL olacağı tarih

15 ilde KPSS’siz personel işçi alımı yapılacak: Valilik ve müftülükler 456 kişi istihdam edecek

Aslan burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Yengeç burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Bankkart sahiplerine tek tek SMS gönderildi! Bunu yapan 5000 TL ödeme alıyor

İkizler burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Cam ürünlerinin en kaliteli markaları o markette indirime girdi! Yüzde 40 indirim sizi bekliyor

34 Bin TL’ye Ankara’nın en sevilen ilçesinde arsa satışa çıkarıldı! Herkes bu ihaleyi bekliyor

Manken vücuduna sahip olan burçlar belli oldu! Vücutlarıyla her yerde dikkat çekiyorlar

Boğa burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Sinüziti olanlara derman olacak! Bu otun iyi gelmediği hastalık yok

Fiat 500, Panda ve 500X Modellerinde Kaçırılmayacak Fırsat! Şubat Ayında 200.000 TL’ye 12 Ay %0 Faiz