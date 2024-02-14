Bankkart sahiplerine tek tek SMS gönderildi! Bunu yapan 5000 TL ödeme alıyor

Ziraat Bankası, Bankkart sahiplerine 5 bin TL hediye veriyor. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren otel rezervasyonlarında geçerli olacak Bankkart Lirası, 10.000 TL ile 24.999 TL arasındaki alışverişlerde 1.000 TL, 25.000 TL ile 49.999 TL arasındaki alışverişlerde ise 2.000 TL, 50.000 TL ve üzerindeki alışverişlerde ise 5.000 TL şeklinde ödenecek.

Ziraat Bankası 5.000 TL değerindeki hediye kampanyasına ilişkin açıklama!

Bankkart kredi ya da banka kartı imkanıyla 10.000 TL ile 24.999 TL arasındaki alışverişlerde 1.000 TL Bankkart Lirası, 25.000 TL ile 49.999 TL arasındaki alışverişlerde 2.000 TL Bankkart Lirası ve 50.000 TL arasındaki alışverişlerde 5.000 TL kazanabilirsiniz. Kampanya 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek olan otel rezervasyonlarında geçerli olacak.





Bu promosyon 1-29 Şubat 2024 tarihleri ​​arasında nakit ve taksitli işlemler ile geçerli sayışacak.

ampanyaya Bankkart Mobil, bankkart.com.tr ve SMS yoluyla katılabilirsiniz. SMS ile girmek için FULLTRIP yazıp 4757'ye mesaj yazın.

Kampanyadan ödül alabilmeniz için Kampanyaya katılmanız ve Bankcard POS cihazı ile alışveriş yapmanız gerekmektedir.

Kampanyada kazanılan Bankkart Lirası 8 Mart 2024'te tahsil edilecek, kullanılmayan Bankkart Lirası ise 15 Nisan 2024'te geri çekilecektir.

Promosyon döneminde müşteriler 1 Haziran 2024 tarihinden sonra yapılacak otel rezervasyonlarında 5.000 TL'ye kadar Bankart Lira kazanabilecek. Promosyonlar müşteri odaklıdır ve müşteri bir kampanyadan sadece bir kez faydalanabilir.

Ek kart harcamaları ana kart sahibinin harcamalarına dahildir.

Bankkart, Bankkart Genç, Bankkart Başak müşterileri hem kredi kartıyla hem de banka kartı imkanlarıyla kampanyalardan yararlanabiliyor.

Bankkart Lira işlemleri, iptal/iade işlemleri ve Bankkart bedava işlemleri kampanya kapsamında değildir.

Kampanya avantajı olan bir işlemin, kampanya sona erdikten sonra iptal edilmesi veya iade edilmesi durumunda, kazanılan Bankart lirası iadesi yapılır. Bankkart Kumbaranızda yeterli Bankkart Lirası olmaması durumunda kalan tutar ise hesap özetinizden düşülecektir.