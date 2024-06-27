Başkan işçi zammı kalemini kırdı! Kimse beklemiyordu: Yüzde 100 zam onaylandı

Temmuz ayı zamları oldukça merakla bekleniyor. EMekli ve memur kesimin alım gücünü arttıracak zamların devreye alınacağı tahminleri sunulurken, en düşük zam oranının yüzde 25 olacağı tahmin ediliyor. Emekliye sağlanacak olan ekstra refah payı olmaması durumunda en düşük emekli maaşı 12.500 TL civarında seyredecek. Açlık sınırının altında olan bu tutar, emeklinin dar gelirli kesimde kalmasını sağlayacak. Emeklinin yanı sıra memurlar için de enflasyona ek toplu sözleşme zammı yapılacak. Yapılacak olan zam ile birlikte maaşlar Ocak ayına kadar geçerli olacak. Asgari ücretliye ise zam yapılıp yapılmayacağı konusundaki şaibe geçtiğimiz gün Bakan Işıkhan tarafından yapılan son dakika açıklamasında netleşti. Asgari ücretliye Temmuz ayında ek zam yapılmayacağı konusu netlik kazandı ve asgari ücretliye zam yapılmayacağına karar verildi. Bu kesim dışında kalan kesmi de yakından ilgilendiren gelişmeler gün gün kamuoyuna sunulmaya devam ediyor.





ÇALIŞAN TİS GÖRÜŞMELERİ

Özellikle de seçim öncesinde hız kazanan belediye çalışanları zamları ile alakalı olarak açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Belediye zamları, ilgili belediyenin yetkilileri ve bağlı bulunulan sendikalar arasında düzenlenen TİS görüşmeleri ile neticekelendiriliyor. Gün gün zamlar konusunda açıklamalar yapılıyor. Özel sektörlerde zaman zaman dikkat çeken zam açıklamaları yapılıyor. Son olarak greve gidecek iken imzalanan toplu iş görüşmesinde kallavi derecede artış açıklandı.





MAAŞLARA YÜZDE 100 ZAM

Son olarak açıklanan zam da çalışana yüzde 100 zam yapılacağı belirtilirken, sosyal haklara da bir çok destek sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor. Tekno Kauçuk işyeri ve bağlı bunlunan Petrol-İŞ sendikası arasında düzenlenen TİS'de çalılanı mutlu edecek sonuçlara ulaşıldı.

Çalışan 270 işçiyi yakından ilgilendiren zam kararında ilk 6 ya yüzde 100, ikinci 6 ay ise enflasyon artı 5 puan oranında zam yapılamsına karar verildi. BU kapsamda çalışanın maaşı 21 bin TL ortalamadan 54 bin liraya yükseldi. Öte yandna sosyal desteklere de bir çok iyileştirmenin yapılmasına karar verildiği açıklandı.