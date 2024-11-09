Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Asgari ücret zammı ile alakalı olarak şaibeler devam ediyor. Meraklı gözler Aralık ayında toplanacak olan asgari ücret komisyonunun net açıklamalarını beklerken, ülke genelinde de tahmin edilen zam oranına tepkiler de çığ gibi büyüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da geçtiğimiz haftalar asgari ücret zammı beklentisi ile alakalı açıklamasını yineledi. Ekim ayı enflasyon veri açıklaması toplantısında yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken Karahan, asgari ücretin enflasyonla olan bağlantısına dikkat çekti.

TCMB’DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Karahan, asgari ücret artışlarını etkileyecek durumların sadece belirli kurullar tarafından değerlendirileceğini belirtirken, asgari ücret hakkında resmi veya gayriresmi tavsiyelerde bulunmadıklarını da szölerine ekledi. Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise, yüksek enflasyonun maaşlar üzerindeki etkisi idi. Konu hakkında değelrnedirmelerde bulunan Karahan, enflasyonun artmasının ücretlerin reel değerlerini aşındırdığını belirterek, “Yüksek enflasyon ortamında, ücretler reel olarak erir. Ücretlerin erimesine sebep olan şey enflasyonun yüksek olması” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan 2024 enflasyon tahminlerinin yüksek çıkmasının para politikasında bir değişikliğe işaret etmediğini ifade eden karahan, TCMB olarak amaçlarının enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek olduğunu belirtti.

TCMB Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay ise, diğer ücretlerde yapılacak artış oranlarının, asgari ücret artışının muhtemelen gerisinde kalacağını belirtti.

Basına sızan iddialara yanıt veren Karahan, “Kapalı kapılar ardında başka bir şey söylediğimiz doğru değil” diyerek herhangi bir rakam vermediğini de sözlerine ekledi.