Başvuran annelere SGK'dan nakit destek! 1-2-3-4 çocuklu kadınlara başvuru açıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işçi annelere ve bakıcılarına yönelik maddi destek detaylarını açıkladı. Bu destek, kadın istihdamını artırmayı amaçlamaktadır. SGK’nın yürüttüğü AB projesi çerçevesinde, çalışan annelere evlerinde eğitimli bir bakıcı çalıştırmaları durumunda her ay 325 Euro destek sağlanacak.



ÇALIŞAN ANNELER VE BAKICILARA YÖNELİK MADDİ DESTEK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işçi annelere ve bakıcılarına yönelik maddi destek detaylarını paylaştı.

• Kadın istihdamının artırılması hedefleniyor.

• Evlerinde eğitimli bakıcı çalıştıran annelere her ay 325 Euro destek sağlanacak.

SGK’NIN DESTEK PROJESİ: İŞGÜCÜNDE KALIŞI DESTEKLEME

SGK, işçi annelere ve bakıcılarına yönelik maddi destek detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

• Proje, çalışan annelerin işgücü piyasasında kalmasını sağlamayı amaçlıyor.

• Evlerinde eğitimli bakıcı çalıştıran annelere yönelik destek sunulacak.

ÇALIŞAN ANNELER VE BAKICILARI İÇİN DESTEK PROGRAMI

SGK, işçi annelere ve bakıcılarına yönelik maddi destek detaylarını açıkladı.

• Proje, doğum sonrası işgücünden uzaklaşan veya çalışmayan kadınların yeniden iş hayatına dönmesini hedefliyor.

• Evlerinde eğitimli bakıcı çalıştıran annelere yönelik destek verilecek.





BAKICI İSTİHDAMI VE ANNE DESTEKLERİ

SGK, işçi annelere ve bakıcılarına yönelik maddi destek detaylarını paylaştı.

• Proje kapsamında, evlerinde eğitimli bakıcı çalıştıran annelere destek sağlanacak.

• Destek süresi en fazla 12 ay olacak ve çocuk 36 aylık olana kadar destek alınabilecek.

BAKICI İSTİHDAMI TEŞVİK EDİLİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışan anneler ve onların bakıcıları için finansal yardım programının ayrıntılarını duyurdu. Bu program kapsamında:

• Bakıcı çalıştıran annelere bu projeden faydalanmaları için destek verilecek.

• Bakıcı çalıştırmayan ancak bu yönde adım atmayı planlayan anneler, projeye dahil olmaları konusunda özendirilecek.

İŞVEREN AVANTAJLARI: SİGORTA PRİMİNDE DESTEK

SGK, işçi annelere ve bakıcılarına yönelik maddi destek detaylarını paylaştı.

• Proje kapsamında maliyet hesabı yapıldığında, işveren (anne) için sigorta primi ödemesinde avantajlar sağlanacağı belirtiliyor.