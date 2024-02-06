Başvurana geri ödemesiz 4 bin lira iade verilecek! O tarihi kaçırmamanız gerekiyor

Bankaların sunduğu fırsatlar son yıllarda çok ilgi çekiyor. Yeni müşteri edinme karşılığında bankaların açıkladığı kampanyalar ile müşteri bir çok ek ödeme alabiliyor. Bankalar gerek alışverişlere geri ödeme imkanı sağlarken, gerekse de markalar ile anlaşma çerçevesinde ek ödemeler verebiliyor. Belli bir limit üzerinden yapılan geri ödemeler müşterinin ürün ya da hizmete daha ucuz yolla ulaşmasını sağlayabiliyor. Akbank'ta yeni müşterilerine bir çok kampanyasını yeni yıl itibariyle açıklamaya devam ediyor. Ay ay güncellenen kampanyalar ve detayları, geri iade alabilmek için araştırılıyor.





Ocak ayı zamları sonrasında bankaların şubat kampanyaları bir hayli dikkat çekiyor. Hayat koşullarının olumsuzluğu karşısında bir nebze olsun destek sağlamayı hedefleyen bankalar, bu sayede müşteri portföyünü arttırıyor.

Akbank tarafından bir marka ile ortaklaşa başlatılan kampanyada 4 bin liraya varan geri ödeme yapılacağı açıklanmış bulunuyor. Özellikle de evlenecekleri ya da evini yenileyecekleri yakından ilgilendiren kampanyada belli bir limit üzeri alışverişe 4 bin liraya kadar iade edileceği açıklaması bankanın resmi internet sayfasında yer alıyor. 1 Şubat'ta başlayan kampanyanın 31 Mart'a kadar devam edeceği belirtilirken, emeklisi, çalışanı, her birey yeni müşteri olması durumunda bu imkandan faydalanmak hakkını sağlıyor.

Akbank'a Vivense tarafından sağlanan kod ile mobil üzerinden müşteri olan her birey belli harcama limitine geri ödeme alıyor. Banka tarafından yapılan açıklamada





• Akbank Kredi Kartlarıyla toplam 15.000 TL ve üzeri Vivense harcamalarına 1.500 TL nakit iade

• Akbank Kredi Kartlarıyla toplam 25.000 TL ve üzeri Vivense harcamalarına 2.500 TL nakit iade

• Akbank Kredi Kartlarıyla toplam 40.000 TL ve üzeri Vivense harcamalarına 4.000 TL nakit iade kazanabiliyor.

Müşteri olunması ve kredi kartı başvurusu yapıp onay alınması halinde sağlanacak olan bu destek için harcama yapma tarih aralıkları 1 Şubat – 30 Nisan 2024 olarak açıklanmış bulunuyor. Kampanya süresince hak kazanılan geri ödeme tutarı ise Mayıs ayında hesaplara aktarılacak. “ 1037VIVENSE4000 ” kodunu yazıp mobil müşteri olunması durumunda kampanyaya dahil olunabiliyor.