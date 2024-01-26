Başvurmayan bin pişman! Bakanlık listede adı olana 30 bin TL ödeyecek

30.000 TL destek ödemesi için müjde verildi. Başvuru tarihleri belirlendi. Başvurular nasıl yapılacaktır? Tüm detaylar haberimizde.

BAKANLIK DESTEK ÖDEME MÜJDESİNİ VERDİ!

Bakanlık destek ödemesi için sevindiren haberi duyurdu. Başvurular için geç kalmamalısınız.

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçiler için destek ödemesi müjdesini verdi. Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları tamamlanmış bulunmaktadır. Tarımsal destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarına yatırılmak için beklenmektedir. Bu proje kapsamında Cuma günlerinde ödemeler yapılacaktır. 2024 senesinde proje devam edecektir. 19 Ocak 2024 tarihi başvuru için son gün olarak belirenmiş bulunmaktadır. Ödeme tutarı ise 30.000 TL'dir. Başvurunun son tarihi kaçırılmamalıdır. Önümüzdeki hafta Cuma günlerinde ödemelerin yapılacağı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet adresi ve sosyal medya tarafından duyuruldu.