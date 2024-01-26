Başvurmayan bin pişman! Bakanlık listede adı olana 30 bin TL ödeyecek

Bakanlık destek ödeme müjdesini duyurdu. Bu destek ödemesi nedir? Ne kadar destek ödemesi yapılacaktır? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

Başvurmayan bin pişman! Bakanlık listede adı olana 30 bin TL ödeyecek
Yayın Tarihi:

30.000 TL destek ödemesi için müjde verildi. Başvuru tarihleri belirlendi. Başvurular nasıl yapılacaktır? Tüm detaylar haberimizde.

BAKANLIK DESTEK ÖDEME MÜJDESİNİ VERDİ!

Bakanlık destek ödemesi için sevindiren haberi duyurdu. Başvurular için geç kalmamalısınız.Tarım ve Orman Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçiler için destek ödemesi müjdesini verdi. Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları tamamlanmış bulunmaktadır. Tarımsal destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarına yatırılmak için beklenmektedir. Bu proje kapsamında Cuma günlerinde ödemeler yapılacaktır. 2024 senesinde proje devam edecektir. 19 Ocak 2024 tarihi başvuru için son gün olarak belirenmiş bulunmaktadır. Ödeme tutarı ise 30.000 TL'dir. Başvurunun son tarihi kaçırılmamalıdır. Önümüzdeki hafta Cuma günlerinde ödemelerin yapılacağı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet adresi ve sosyal medya tarafından duyuruldu.

Öne Çıkanlar
Akaryakıt fiyatlarında ibre yeşile döndü! Benzin, motorin, LPG alacaklar dikkat Akaryakıt fiyatlarında ibre yeşile döndü! Benzin, motorin, LPG alacaklar dikkat
Ev kredisinde düşük faiz kampanyası! Faizler 2.9'dan düştü Ev kredisinde düşük faiz kampanyası! Faizler 2.9'dan düştü
Türk kahvesinin üzerine birkaç damla sıkın! Tüm zararını alıp götürüyor Türk kahvesinin üzerine birkaç damla sıkın! Tüm zararını alıp götürüyor
Çok Okunanlar
Birikmiş 30 bin TL'si olan hemen adını yazdırsın! Milli Emlak kelepir arazi satıyor Birikmiş 30 bin TL'si olan hemen adını yazdırsın! Milli Emlak kelepir arazi satıyor Yapı Kredi promosyonu gözü kapalı ödeyecek! 30.000 TL bayram ettirecek Yapı Kredi promosyonu gözü kapalı ödeyecek! 30.000 TL bayram ettirecek İş Bankası'nda hesabı olanlar dikkat! Tek işleme 10.000 TL nakit sürprizi İş Bankası'nda hesabı olanlar dikkat! Tek işleme 10.000 TL nakit sürprizi Cebinde Bankkart'ı olan hemen o işlemi yapsın! 3000 TL para iadeleri başladı Cebinde Bankkart'ı olan hemen o işlemi yapsın! 3000 TL para iadeleri başladı Borçluları dar boğazdan kurtaran destek! Tüm borçlar siliniyor Borçluları dar boğazdan kurtaran destek! Tüm borçlar siliniyor PTT nakit destek vanasını açtı! TC kimlik numarasını yazana 100.000 TL nakit! PTT nakit destek vanasını açtı! TC kimlik numarasını yazana 100.000 TL nakit!