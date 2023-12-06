Başvuru için 25 gün kaldı! Devlet akın akın doğalgaz yardımı dağıtıyor: Tek şartla fatura derdine son

Ekonomik açıdan dezavantajlı hanelere yönelik devlet mali desteğine yönelik başvurular yapılmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre doğalgaz tarife desteği başvuruları 31 Aralık 2023'e kadar yapılabilecek.

Doğalgaz faturam için nasıl yardım alabilirim?

Doğalgaz faturanız konusunda yardım alabilmek için öncelikle e-devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. Daha sonra “Sosyal Yardım” başlığı altında “Elektrik, Su ve Doğalgaz Desteği” sekmesine tıklamanız gerekmektedir. Açılan sayfadaki başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

Başvuru formunda yer alan bilgiler arasında T.C. başvuranın. Buna kimlik numaraları, iletişim bilgileri, ev adresi, aylık gelir ve aile üyelerinin sayısı gibi bilgiler dahildir.





Doğalgaz faturası desteği ne kadar?

Doğalgaz masrafı destek miktarı evinizdeki kişi sayısına ve yaşadığınız bölgeye göre değişmektedir. 2023 yılında belirlenen doğal gaz fiyatlarına yönelik sübvansiyon miktarları aşağıdaki gibidir;

Tek kişilik haneye 1100TL

2 kişilik ev için 1300TL

3 kişilik haneye 1500TL

4 kişilik haneye 1700TL

5 kişilik haneye 1900TL

"Doğalgaz tarifesi desteği başvurusu için gerekli belgeler"

Doğalgaz faturası yardımına başvurmak için aşağıdaki belgelere ihtiyacınız olacak:

T.C. kimlik kartı

İkametgah belgesi

Doğal gaz aboneliği sözleşmesi

Doğalgaz faturası yardımına nasıl başvurabilirim?

Doğalgaz tarife desteği başvuruları e-devlet üzerinden online olarak yapılabilecek. Bunu yapmak için şu adımları uygulamanız gerekir:

E-devlet sistemine giriş yapın. "Sosyal Yardım" başlığı altında "Elektrik, Su ve Doğal Gaz Yardımları" sekmesine tıklayın. Açılan sayfada başvuru ile ilgili formu eksiksiz ve doğru olarak doldurunuz. Lütfen başvuru formunu doldurun ve "Uygula" butonuna tıklayın. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra ise başvurunuzun sonucunu e-devlet sisteminden takip edebilirsiniz.