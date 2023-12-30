Başvuru için bir kimlik yeter! Devlet bankasından borçları sıfırlayan 80.000 TL kredi çıktı!

Vakıfbank'tan Müşterilere Yepyeni Bir Kredi Fırsatı! İşte Ayrıntılar:

Vakıfbank, özel bir kampanya ile ihtiyaç sahiplerini memnun etmeye hazırlanıyor. Yeni kampanyası kapsamında banka, müşterilere 80.000 TL'lik kredi olanağı sunarak özellikle 3 aylık taksit erteleme imkanıyla dikkat çekiyor.

Bankanın ilan ettiği kampanya, ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünen müşterilere 3 ay taksit öteleme seçeneğiyle öne çıkıyor. Bazı müşteriler, hemen kredi çektiği andan itibaren taksit ödemelerine başlamak istemeyebilirler. İşte burada devreye giren Vakıfbank'ın sunduğu 3 ay taksit erteleme avantajı, müşterilere kredi taksitlerine 3 ay sonra başlama özgürlüğü tanıyor ve bu süre zarfında bütçelerini planlamalarına olanak sağlıyor.

Kampanya kapsamında belirlenen faiz oranları da oldukça dikkat çekici. Müşteriler, aylık yüzde 3,95 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi kullanabiliyorlar. Bu faiz oranıyla Vakıfbank, diğer bankaların kredi faizleriyle karşılaştırıldığında daha cazip bir seçenek sunuyor.





Vakıfbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasında uygulanacak maksimum vade süreleri de açıklandı. Kredi limitlerine göre belirlenen vadeler şu şekilde: 50.000 TL'ye kadar olan kredilerde maksimum 36 ay vade, 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki kredilerde en fazla 24 ay vade, ve 100.000 TL'nin üzerindeki kredilerde en fazla 12 ay vade imkanı sunuluyor.

Müşteriler, 24 ay vadeli 80.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmaları durumunda aylık kredi taksiti olarak 5.874 TL ödeyerek bu avantajlı kampanyadan yararlanabiliyorlar. Toplam maliyet ise 140.000 TL olarak hesaplanmıştır.

Vakıfbank'ın sunduğu bu avantajlı kredi kampanyası, ihtiyaç sahiplerine ekonomik bir çözüm sunarken, ödeme esnekliği ile de dikkat çekiyor. Kampanya ile ilgili başvurular, bankanın şubeleri veya dijital platformları üzerinden kolayca gerçekleştirilebilir.