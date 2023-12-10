Başvuru yapanlara devletten 1250 TL'lik yardım! Ödemeler 10 gün içinde başlayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 10 Aralık civarında vatandaşlara 850 TL'den 1.250 TL'ye kadar aile destek hibesi sağlayacağı düşünülüyor.

Son aylarda aile destek programı ve program elektrik tüketimi desteğiyle çocuk bileşeni desteği sıklıkla ay ortası civarında verildiğinden, Ödemenin Aralık ayı ortası civarında yapılacağı tahmin edilmekte. Aile destek hibelerine bakıldığında toplumun farklı gruplarını ilgilendiren sosyal yardımların ne zaman ödeneceği ve güncel miktarları merak ediliyor.

Aralık Ayı Destek Ödemesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekonomik ve sosyal destek ödemeleri kapsamında Kasım ortası itibarıyla dar gelirli hanelere ortalama 3.571 TL ödeme yaptı. Aralık ortasına kadar ekonomik ve sosyal yardım olarak 3571 TL ödeneceği düşünülüyor.Ödemelerin ne zaman yapılacağına ilişkin Bakanlık tarafından bir açıklama yapılmasa da ödemelerin 15 Aralık civarında yapılacağı tahmin ediliyor.





Bu kapsamda, dezavantajlı ailelerin çocuklarının temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve eğitim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla Aralık ayı ortasına kadar ortalama 3.571 TL aktarılacağı tahmin ediliyor. Ödeme yapıldıktan sonra Bakanlık, resmi internet sitesiyle birlikte sosyal medya hesaplarında bir bilgilendirme dokümanı yayınlayacak.

Sosyal Yardım Zamları

Hkümetin desteğiyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlattığı çalışma kapsamında aralık ayının ortasında destek ödemelerini aktarması ve bunu yazılı olarak duyurması bekleniyor. Sosyal yardımlardaki artış Aralık ayının en çok merak edilen konularından biri oldu.

Milyonlarca asgari ücretli işçinin ücret artışları Aralık ayında netleşecek, önümüzdeki ay ise memur emekliliği ve maaşları hakkında kamuoyu bilgilendirilecek. Memur emekli maaşları ve maaşlarına ilişkin Ocak ayı başında yapılan açıklamanın ardından Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın memur maaş sistemi esas alınarak emekli maaşı artışına ilişkin inceleme yapması bekleniyor. Bu bağlamda 2024 yılının ilk günlerinde çeşitli sosyal yardımlarda yaşanan artışa ilişkin bir açıklama yapmak mümkün.

Sosyal yardım alan kişiler, sosyal yardımların artırılacağı açıklandıktan sonra yayınlanacak duyuruları da yakından takip edecek.