Başvurular bugün başladı! Öğrenciye tek şarta 4 bin lira destek

Öğrencilere hem devletten hem de belediyelerden sağlanan bir çok destek mevcut. Bu desteklerinin biri için başvurular bugün başladı

Başvurular bugün başladı! Öğrenciye tek şarta 4 bin lira destek
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Hayat pahalılığı öğrenci velilerini yormaya devam ediyor. Özellikle de üniversitede okuyan öğrencisi olan veli, giderlerin karşılanması konusunda sık olarak zorluklarla karşılaşabiliyor. Öğrenciler de kendisine sunulan destekleri araştırmaya devam ediyor. Öğrencilere özel olarak devlet tarafından bir çok destek sağlanırken, bağlı bulunulan belediyeler tarafından da ek ödeme ve burs imkanları tanınabiliyor. Üniversite öğrencilerine sunulan KYK bursları akabinde bir çok belediyeden de burs açıklaması yapılmaya devam ediyor.

ÜNİVERSİTELİYE BELEDİYE DESTEĞİ

Üniversite öğrencilerine burs veren bir belediye de Gaziantep Şahinbey Belediyesi olarak üst sıralarda yer alıyor. İlk dönem üniversite öğrencilerine 4 bin liralık maddi destek sağlayan belediye, bu ödemeleri ikinci dönem için de yapacaklarını belirtti.

TL

Hem üniversite eğitiminde 2 ve daha üst sınıf olan hem de yeni kayıt olan öğrencileri yakından ilgilendiren gelişmelerde ilk dönem 4 bin lira destek ödemesi yapan Şahinbey Belediyesi, ikinci dönem için de aynı desteği sürdürdüklerini açıklamış bulunuyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından verilen müjdede ilk dönem 30 bin öğrenciye destek ödemesi yapıldığı bilgisi sunulurken, aynı miktarda ödemelerin 2. dönem için de yapılacağı açıklandı.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI

Şahinbey Belediyesi 2. dönem üniversite desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler için bugün itibari ile başvuruların açıldığı belirtildi. Başvuru şartlarını sağlayan her öğrencinin başvuru yapabileceği Şahinbey Belediyesi desteğinden hak sahibi olacak olan öğrenci detayları ise şu şekilde belirtildi;

Anne baba ya da kendisi Şahinbey'de ikamet eden, TC vatandaşı, ve devlet üniversitesinde okuyan ve üniversitelerin lisans ya da ön lisans programlarında yer alan her öğrencinin Şahinbey bursundan faydalanabilmek için başvuru yapabileceği açıklanmış bulunuyor.

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