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Başvurular bugün başladı! Yeni dönemde yüksek maaş ile akademik kadroda yer alabilirsiniz

Bugün itibari ile başlayan başvurular, 20 Ağustos 2024’e kadar devam edecek ve belirlenen şartları taşıyan adaylar için giriş sınavı ise 4 Eylül 2024 ‘de düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 09:21
Başvurular bugün başladı! Yeni dönemde yüksek maaş ile akademik kadroda yer alabilirsiniz

Ülkemizde eğitim seviyesindeki ilerleyiş devam ediyor. Önemli adımların atılması ile özellikle de üniversitelerdeki eğitim büyük ölçüde değime uğramaktayken, bu değişimler arasında yeni akademik kadro oluşturulması da önem arz edilmektedir. Gün gün Resmi Gazete de çeşitli alımlarla alakalı olarak ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına alım kararları açıklanmaya devam ediyor. Son yıllarda üniversitelerin aldığı kararlarda , merkezi sınav puanları ve yabancı dil şartları zorlu hale getirilmiş bulunmaktayken, eğitimde kalite arayışının bu duruma mahal verdiği tahmin ediliyor.

Bu şartlar altında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesine öğretim görevlisi elemanı alınacak iken, şartlarda kimi iyileştirmelerin yapıldığı ilanı, Resmi Gazete’de yer alıyor. Bugün itibari ile başlayan başvurular, 20 Ağustos 2024’e kadar devam edecek ve belirlenen şartları taşıyan adaylar için giriş sınavı ise 4 Eylül 2024 ‘de düzenlenecek.

MUĞLA SITKI KOCAMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Gece itibari ile yayımlanan ilan da Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi’ne 11 öğretim elemanı alınacağı belirtildi. Peki üniversite öğretim personeli alımı için başvuru şartları neler? Işte detaylar...

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların, tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmaları ve belirlenen yaş sınırını aşmamış olmaları gerekmektedir. Yaş sınırı ile son yapılan düzenlemede en fazla 35 yaş olarak belirtilmiştir. Lisansüstü eğitimlerini tamamlayan veya azami sürelerini dolduran adayların başvuru yapamayacağı belirtilirken, başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

zam

20 Ağustos 2024’e kadar devam edecek olan başvurular ile alakalı olarak, bu tarihe kadar istenen belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi zorunluluğu mevcut. Başvuru belgesinde istenen bilgilerde herhangi bir yanlış beyanın olması durumunda başvuruların iptal edileceğini belirten üniversite yönetimi, adayların, tüm belgelerini eksiksiz ve doğru bir şekilde sunmaları gerekliliğini belirtmiş bulunmaktadır. Akademik kariyerinde ilerlemek isteyen adaylar için önemli bir fırsat olarak değerlendirilecek olan Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi personel alımı için yapılan başvurular akabinde sınav süreci ile birlikte değerlendirme 6 Eylül 2024’te tamamlanacak.

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