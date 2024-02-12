Başvurusu onaylanana 7 gün sonra 5.783 TL ödenecek! Devlet yardım vanalarını açtı

Bakanlıklar tarafından sosyal destekler sık sık gündeme gelirken henüz vatandaşların hesaplarına yatırılmadığı öğrenildi. 10 Şubat tarihlerinde sosyal ödemelerin yatırılması bekleniyor. Sosyal ve ekonomik destek ödemesinin ne kadar olduğu, şubat ayında hak sahibi vatandaşlara ödeme yapılacak tutarlar haberimizde yer almatadır.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şubat ayı sosyal ve ekonomik destek ödemesinin hangi tarihle beraber verileceği bilgisi araştırılırken tüm detaylar resmi internet sayfası üzerinden yayınlanmaktadır. Ödeme takvimleri baz alınarak şubat ayı ödeme tahminleri yayınlandı. Dar gelirli hanelere çocukların temel ihtiyaçların karşılanması ve eğitim giderlerin azalması için işleme konuldu. Şubat ayında 15 Şubat tarihlerinde ödemelerin aktarılması bekleniyor.





SED YARDIM TUTARI

Her ayın 15'i ve 30'u arasında ödemelerin yapılması beklenirken yüzde 50'ye yakın oranda artan sosyal ekonoik destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor. Destek ödemelerinin ne kadar olduğu merak konusu olurken Ocak ayının ilk günleriyle beraber memur maaşlarının zammı netlik kazanırken ödemelerde de artış yaşandı. Yüzde 50'ye yakın oranda artış yaşanmasıyla beraber kaç TL olduğu araştırılmaya başlandı. Sosyal ve ekonomik destek ödeme ortalaması 3571 TL'den 5330 TL seviyelerine çıkarıldı.

