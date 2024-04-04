Bayram çikolatası ve şekerleri BİM'de 37.5 TL'ye sizi bekliyor! İşte en ucuz bayram şekeri fiyatları

İndirimli bayram şekeri, indirimli bayram çikolatası arayışları başladı. Son senelerde özellikle de zincir marketlerin sunduğu bayram şekeri kampanyaları yakından takip edilirken, bu bayramda çeşitli markalarda çeşitli indirimler devam ediyor. Bayram telaşı yavaş yavaş başladı. Bu tatlı telaşlar BİM ile daha bir zevkli olacağa benziyor. Her sene gelenek haline gelen indirimlik bayram şekeri ve indirimli bayram çikolatası raflarda yerini aldı. BİM tarafından yayınlanan son aktüel ürünler kataloğunda yer alan bayram şeker ve çikolatalarının yanı sıra bir çok kategoride de indirim mevcut olduğu listede karşımıza çıkıyor

Özellikle de bayram temizliği yapacak kadınlara destek olunması adına BİM, temizlik ürünlerini de indirime koymuş bulunuyor. Detarjandan, klorağa, yüzey temizliyiclerden yumuşatıcılara onlarca ürün BİM aktüel ürünler kataloğunda müşterisinin karşısına çıkarken, market raflarında da müşteriyi bekliyor.









4 Nisan itibarıyla BİM'in güncel Aktüel kataloğunda bayramların vazgeçilmez lezzeti olan şeker ve çikolatalar, diğer marketlere kıyasla yüksek oranlı indirimle müşterisini bekliyor. Karışık dolgulu çikolata, hindistan cevizli çikolata, fındıklı çikolata, sütlü, Antep fıstıklı, fındıklı çikolata çeşitlerinin yanı sıra yumuşak şekerler, lokumlar ve daha birçok bayram şekeri ürünleri Bugün itibarıyla müşteriye sunuldu. BİM raflarında bekleyen çikolata gibi klasik lezzetlerin yanı sıra Yeni tatları alıp denemek isteyen müşterisi için de farklı aromalı seçenekler mevcut.

Bayram kutlamalarının şenliğini Bim'le taçlandırmak için en yakın BİM şubesine uğramayı unutmayın. BİM'de bayram şekeri indirimlerinin yanı sıra kahvaltılık ve temel Gıda ürünleri ile birlikte temizlik ürünlerinde de indirimli fiyatlar mevcut. Bu da bayram öncesi temizlik yapacak olan kadınları ilgilendiriyor. Temizlik ürünlerinde birçok indirim BİM müşterilerini bekliyor