Bayram dönüşü zenginliğin formülü çözüldü! O faizler adeta zengin ediyor

TCMB tarafından alınan kararlar doğrultusunda en çok dikkat çeken yatırım aracı mevduat faizleri olmaya devam ediyor. 1 sene içerisinde neredeyse 3 katı getiri sağlaması sebebiyle tercih edilen mevduat hesaplarında duraksama döneminin bayram akabinde sona ereceği ve mevduatların rekora imza atacağı konuşuluyor. Hal bu iken mevduat faizleri yatırımcı tarafından en çok merak edilen konulardan biri oluyor. Özellikle de KKM hesaplarından çıkıp, TL’ye geçilmesi ve değer kazanılması adına sağlanan politika faizinin artışından etkilenen mevduat faizleri, bankalar tarafından sunulan kampanyalar ile birlikte de çok dikkat çekiyor.







Kıyıda köşede tutarı ne kadar olursa olsun mevduata hesabını yatıran bireye özel olarak banka banka değişen faiz oranları mevcut iken bu kapsamda özellikle de 500.000 TL yatırımı olan vatandaş, 32- 92 günlük getirileri merakla araştırıyor. Mevduat vadeleri aylık gelir olarak kullanılabileceği gibi, uzun vadede enflasyon karşısında da erimemesi adına 92 gün ve üzeri vadeler tercih edilebiliyor.

Geçtiğimiz aya kadar %60'lara dayanan mevduat faizleri Mayıs ve Haziran ayında düşüş eğilimi sergilerken bankaların sunduğu kampanyalar kapsamında getiri tekrardan artmaya başladı. Işte banka banka 500.000 liranın aylık getirisi.





500.000 TL GETİRİSİ

Fibabanka yüzde 57 faiz oranı ile en yüksek getiri sağlayan banka olarak açıklandı. Net getirisi 23.737 TL olarak 32 gün sonunda ödeniyor.%56 oranı ile Alternatif Bank 2. yüksek faizde kampanya sunan banka olarak bilinirken aylık getiri 23.321 TL'ye tekabül ediyor. ON plus ile DenizBank %54 faiz oranı ile net getiriyi Aylık 22.488 TL olarak açıklarken qnb Finansbank %49 faiz oranı ile aylık 20. 405 TL getiri imkanı sağlıyor. ING Bank başlattığı kampanya kapsamında %45 faiz oranına net getiri 18.740 TL olarak belirtirken Hayat Finans kar payı olarak yüzde 44,12 oranı ile birlikte net getiriyi 18373 TL olarak açıklamış bulunuyor