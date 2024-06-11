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Bayram öncesi alan yaşadı! Altın kahininden piyasaları sallayan tahmin

İslam Memiş, bugün YouTube hesabından paylaştığı son videosunda ekonomik gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Peki; Altın alma fırsatı başladı mı? İşte, İslam Memiş'in konuya ilişkin değerlendirmeleri..

Yayın Tarihi: 11.06.2024 20:42
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 20:42
Bayram öncesi alan yaşadı! Altın kahininden piyasaları sallayan tahmin

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bugün YouTube hesabından paylaştığı yeni videoda ekonomik gündemle ilgili çok önemli bilgiler paylaştı.

 Altın fiyatları ve doların hareketlerini merak eden yatırımcılar, uzmanların değerlendirme ve tahminlerini takip etmeye devam ediyorlar. İslam Memiş de, YouTube sayfasında abonelere önemli uyarılar yayınlamaya devam ediyor.

İslam Memiş, son yayınladığı videosunda şunları söyledi:

Altın kahininden piyasaları sallayan tahmin

“Dolar kuru şu anda 32,28 lira seviyesinde yatay ve yatay bir seyir izliyor. Burada da orta-uzun vadeye dair olumlu beklentilerim devam ediyor. Euro ile dolar arasındaki parite bu seviyede. 1.0820 seviyesi, özellikle 1.09 ve 1.0750. Bu hafta test yapacağız, bu aralığı takip edeceğiz.

Ben de bu hafta açıkladım... yol haritamız böyle. Bu ne anlama geliyor? Elinde dolar olan, euroya ihtiyacı olan Biz Dostlar Bayramdan önce bu indirimleri euroya çevirmemiz lazım..

Altın onsu 2315 seviyesinde. Dün 2375'e ulaştı. Yani 2380 dolar direnci kırılamaz durumda. Tahminimin devam ettiğini beyan ederim. 2380 seviyesinde. Önümüzdeki hafta bu seviyeyi beklemeye devam edeceğiz. Doları eşit seviyede tutan yatırımcılar çok şanslı. Gram altın yatırımcıları özellikle şanslı.

Dolar kuru sabit ve istikrarlı olduğunda, her ons altına karşılık bir gram altın olacak"

Not: Haber içeriğindeki ifadeler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

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