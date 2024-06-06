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Bayram öncesinde SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklisine 25.500 TL ödeme onay verildi

Emekli promosyonları ile alakalı gelişmeler mevcut. Emekli promosyonlarına zam geliyor. Haziranda o emekli 25,500 TL ödeme alıyor. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 06.06.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 16:12
Bayram öncesinde SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklisine 25.500 TL ödeme onay verildi

Emekli maaşının hangi bankadan aldığına bağlı olarak, emekli promosyonu olarak adlandırılan ek gelir imkanı 2017 senesinden beri devam ediyor. Ay ay güncellenen emekli promosyonları, emeklinin maaşını taşıması kapsamında ekstra kazanç olarak ödeniyor. Bankalar için adeta savaş haline gelen bu ödemeler, emekli maaşının 3 yıl boyunca kendi bankalarından alınması karşılığında promosyon ücreti olarak ödemektedir. Promosyon tutarları bankaya ve maaş tutarına göre değişiklik gösterir. Her sene emekli maaşına yapılan zamlar kapsamında maaş aralığı emekli promosyonları artış göstermektedir. Ocak ayında emekli maaşı zammı akabinde promosyon zamları Erdoğan tarafından verilen müjde ile Mart ayında sağlanmaya başlamış iken, maaş aralıklarına göre gerek özel bankalar, gerekse de kamu bankaları 2023 yılına göre yüzde 100’e yakın artış sergilemiştir. 3 yıllık anlaşması biten emekli promosyon ödemesi almak adına en yüksek ödeme veren bankaya taşınırken, bankalar da en yüksek tutarı belirleyip, tercih edilmeyi arttırmaktadır.

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Temmuz ayı emekli zammı sonrasında maaş aralığı değişen emekli için tekraerdan bir revize geleceği tahmin edilirken, promosyonların bu kapsamda 20 bin liraya ulaşacağı da uzmanlar tarafından hesaplanmaktadır. Öncesinde Haziran ayına girilmesi ile Haziran ayı emekli promosyonları merak konusu olmaktadır.

Özellikle de en düşük emekli maaşı olan 10.000 TL aylık maaş alan birey, emekli promosyonu başvurusunda 8.000 TL- 10.000 TL arasında promosyon ödemesi alabilmektedir. İşte merakla araştırma konusu olan emekli promosyon Haziran ayı güncel tutarları.

Her ay bankaların sunduğu emekli promosyon tutarları maaşını taşımak isteyen emekli tarafından merakla araştırılıyor. Akbank aylık geliri göre emeklilere 6.250 TL ile 15.000 TL arasında ödeme yaparken artı 2500 TL otomatik fatura talimatı ödemesi sunabiliyor. DenizBank emekli promosyon ödemelerini 5000 TL ile 12.000 TL arasında sağlarken Fiba banka da aynı tutar ile kamu bankalarına eş değerde ödeme yapabiliyor. Garanti Bankası'nda 6250 TL ile 15.000 TL arasında değişkenlik gösteren emekli promosyonlarını ek olarak birçok kampanyasını sunmuş bulunuyor.

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AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Bu kapsamda emekli maaşına Akbank'a Taşıyan en düşük emekli maaşı alan birey, 10.000 TL emekli promosyonuna ek olarak otomatik fatura talimatı kampanyasında ₺2500 TL Ek promosyon ödemesi alabilmektedir. Şimdi yapılan başvurular Haziran ayı emekli maaş döneminde ödenecek. Yapılan hesaplamalarda en düşük emekli maaşı alan bireyin toplam Haziran maaşı ortaya çıkmıştır. 10.000 TL en düşük emekli maaşı alan birey 10.000 TL promosyon ödemesi ile birlikte 2500 TL Ek promosyon ödemesi alabilirken 3.000 TL emekli ikramiyesi ile birlikte bu tutar toplam 25.500 TL'ye ulaşabilmektedir.

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Bayram öncesinde SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklisine 25.500 TL ödeme onay verildi

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