Bayram sevinci haneye erken girecek! Bugün 10.00'da IBAN'a tüm maaşlar ödenecek

Ramazan arifesine 1 gün kala gerek memur gerek emekli gerekse de devletten sosyal destek alan birey, maaşlarının bayramdan önce hesaplara aktarılıp aktarılmayacağı konusunu yakından takip ederken, bakanlık tarafından konu ile alakalı arka arkaya açıklamalar gelmeye devam ediyor. İlk açıklama memur ve emekli maaşlarına yönelik yapıldı. Yapılan açıklamada maaşların bayramdan önce ödenmeyeceği, her bireyin maaş tarihinde alacağı belirtildi. Sosyal yardımlar ile alakalı olarak merakla beklenen açıklama ise Aile Bakanlığı tarafından yapıldı.

Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte arka arkaya maaşlar ile alakalı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan son dakika açıklamada hanesinde bakıma muhtaç birey bulunan ailelere son dakika müjdeli haber verdi. Evde bakım yardımı ödemelerinin Bayram öncesinde hesaplara aktarılacağı belirtilirken, Ramazan Bayramını özel olarak geriye çekildiği ve bugün itibariyle milyarlarca liranın hak sahibi bireyin hesabına aktarılacağı duyuruldu.





EVDE BAKIM YARDIMI HESAPLARDA

Bu kapsamda tam bağımlı yakınlarına bakan bireyler Bayram sevincini daha erken yaşayacağa benziyor. Bakan Göktaş tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde 561.000 hanenin bu destekten yararlandığı belirtilirken ödemenin Bugün sabah saatleri itibariyle hesaplara aktarılacağı belirtilmiş bulunuyor.

EVDE BAKIM YARDIMI NEDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Dar gelirli kapsamındaki bütün hanelere ihtiyacına göre şekillenen destek ödemeleri sağlanmaktadır. Bunlardan biri de evde bakım yardımı olarak bilinmektedir. Hanesinde kendi ihtiyacını kendi karşılayamayan, bakıma muhtaç olan ve yaşlı aile üyelerine bakan kişilere sağlanan bir maddi destek olarak bilinen evde bakım yardımı, bakılan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak adına yakınlarına sağlanan bir destek olarak bilinmektedir. Aile Bakanı Göktaş tarafından yapılan açıklamada, Ramazan Bayramının huzurunu tam bağımlı vatandaş ve bakımını üstlenen birey ile erkenden paylaşmak istedikleri belirtilirken bayram öncesi ihtiyaç sahibi Haneler için büyük bir sevinç kaynağı olacağı tahmin ediliyor. Devletin ihtiyaç sahibi hanelere her zaman Destek olduğunu gösteren bu yardımlar sayesinde Dar gelirli bireyin geçim derdine destek olunması imkanı sağlanırken, Özellikle de evde bakıma muhtaç yakınlarına bakan kişilerin karşılaştıkları zorlukları hafifletmek amaçlanıyor