Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Dar gelirli ailelere yönelik 2.000 TL kırtasiye desteği için başvurular başladı. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 13.09.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 12:26
Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ailelere yönelik destek programlarına bir yenisini ekleyerek kırtasiye yardımı başvurularını duyurdu. Bu destekten, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk haftası itibarıyla yararlanmak mümkün.

Destek Miktarı ve Başvuru Süreci

İlk, orta, lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrencilere verilecek kırtasiye yardımı 2.000 TL’ye kadar çıkacak. Başvurular için Açıkkapı veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV)na gitmek yeterli. Başvuru sırasında "Kırtasiye yardımı almak istiyorum" şeklinde bir talep iletilmesi gerekmektedir.

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Kırtasiye Yardımının Amaçları

Bu yeni yardımla, dar gelirli ailelerin eğitim masraflarını azaltmak ve her öğrencinin eşit eğitim şartlarına ulaşmasını sağlamak hedefleniyor. Ekonomik sıkıntılar yaşayan ailelerin çocuklarını okula göndermesi zorlaşırken, bu destek sayesinde eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Kimler Başvurabilir?

Kırtasiye yardımından yararlanabilmek için, başvuru sahibinin hane geliri asgari ücretin belirli bir oranının altında olmalıdır. Ayrıca, başvuru yapacak ailelerin Türk vatandaşı olmaları ve başvuran öğrencinin ilkokul, ortaokul veya lise düzeyinde eğitim görmesi gerekmektedir.

E-Devlet Üzerinden Başvuru İmkanı

E-Devlet platformu üzerinden başvuru yapmak isteyenlerin sisteme giriş yaparak sosyal yardımlar sekmesine yönelmeleri ve başvuru formunu doldurmaları yeterlidir. Bunun yanında, yüz yüze başvurular kaymakamlıklara veya sosyal yardımlaşma vakıflarına gidilerek yapılabilmektedir.

Bu 2.000 TL’ye kadar verilen kırtasiye yardımı, eğitim masraflarıyla boğuşan aileler için kritik bir destek olmanın yanı sıra, eğitimde fırsat eşitliği adına atılmış önemli bir adımdır.

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