Bist 100
10.418,17 0%
DOLAR
32,26 0,07%
EURO
34,99 0,08%
ALTIN
2.396,42 -0,15%

Bayrama 1-0 geride başlatacak gelişme! PTT zammı açıklandı

Yeni yıl itibari ile her ürün ve hizmete yapılan zamlar akabinde ikinci bir zam dalgası daha gelmiş bulunuyor.

Yayın Tarihi: 03.06.2024 08:49
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 08:49
Bayrama 1-0 geride başlatacak gelişme! PTT zammı açıklandı

Yeni yıl itibari ile her ürün ve hizmete yapılan zamlar akabinde ikinci bir zam dalgası daha gelmiş bulunuyor. Ocak ayında maaşlara yapılan taban zam yüzde 49 olarak bilinirken, ürün ve hizmet zamları bu oranla sınırlı kalmadı. Yağılan zamlara gün gün yenisi eklenirken, düşmesi beklenemn enflasyonun bu sayede zora gireceği tahminleri de sunulmaya başladı. Türkiye'nin posta ve kargo hizmetlerini yürüten kurum olarak bilinen PTT tarafından da geçtiğimiz Cuma günü yeni bir zam haberi geldi. Geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanan PTT günümüzde geniş bir hizmet ağı ile vatandaşa destek sağlamaktadır. posta gönderimi, kargo taşımacılığı, posta kodu ve paket hizmetleri gibi bir çok alanda faaliyet gösteren PTT; son olarak kargo ücretlerinde revizeye gidildiğini belirtti.

PTT

PTT KARGO ZAMMI

En son Şubat ayından kargo ücretlerine zam yapan PTT tarafından yapılan açıklamaya göre Haziran ayında da zam yapıldı. Şubat ayında yüzde 55 zam oranı açıklayan PTT kargo, Haziran ayında da benzer bir zam ile son 4 ay toplamında rekor zamma imzasını atmış oldu.

2. zam furyası başlamış bulunurken, PTT’nin de bu dalgaya dahil olması vatandaşı üzerken, yapılan zam oranının yaklaşık olarak yüzde 45 olduğu belirtildi.

Halkın zaten ekonomik şartlar karşısında zorlandığı şu dönemde yapılan zamlar, henüz maaşına zam almayan bireyin cebinden artı olarak nakit çıkışını sağlayacağa benziyor.

İLGİLİ HABERLER

Evi, yazlığı, miras kalan tapusu olanlar dikkat! Artık onlar da ödeyecek

Yapı Kredi'den Haziran müjdesi! Artık kimse 5 kuruş fazla ödemeyecek

Bunu yapanlar anında hapse girecek! SGK tek tek yakalıyor

Yılların çilesi sona erdi! Artık e-Devlet'ten 5 dakikada yapılabilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Aracını muayeneye götürecekler dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin

Bankkart sahiplerine acil duyuru! 1000 TL para iadesi bunu yapana verilecek

Yapı Kredi'den Haziran müjdesi! Artık kimse 5 kuruş fazla ödemeyecek

Başvurmayan dizlerini dövecek! 3 gün içinde faizsiz 25.000 TL ihtiyaç kredisi dağıtılacak

Bayrama 1-0 geride başlatacak gelişme! PTT zammı açıklandı

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisi çıldıracak! Tek seferde 32 bin TL ödeme kesinleşti

Market alışverişlerine 720 TL para iadesi! O bankanın müşterilerine bedava alışveriş fırsatı

Yılların çilesi sona erdi! Artık e-Devlet'ten 5 dakikada yapılabilecek

Evi, yazlığı, miras kalan tapusu olanlar dikkat! Artık onlar da ödeyecek

İstanbul'da iş arayanlar! Belediye personel alımı yapacak

Ayakkabı alırken bunu bilmeyen yandı! O hastalığın fitilini ateşliyor

Bunu yapanlar anında hapse girecek! SGK tek tek yakalıyor