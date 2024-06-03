Bayrama 1-0 geride başlatacak gelişme! PTT zammı açıklandı

Yeni yıl itibari ile her ürün ve hizmete yapılan zamlar akabinde ikinci bir zam dalgası daha gelmiş bulunuyor. Ocak ayında maaşlara yapılan taban zam yüzde 49 olarak bilinirken, ürün ve hizmet zamları bu oranla sınırlı kalmadı. Yağılan zamlara gün gün yenisi eklenirken, düşmesi beklenemn enflasyonun bu sayede zora gireceği tahminleri de sunulmaya başladı. Türkiye'nin posta ve kargo hizmetlerini yürüten kurum olarak bilinen PTT tarafından da geçtiğimiz Cuma günü yeni bir zam haberi geldi. Geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanan PTT günümüzde geniş bir hizmet ağı ile vatandaşa destek sağlamaktadır. posta gönderimi, kargo taşımacılığı, posta kodu ve paket hizmetleri gibi bir çok alanda faaliyet gösteren PTT; son olarak kargo ücretlerinde revizeye gidildiğini belirtti.





PTT KARGO ZAMMI

En son Şubat ayından kargo ücretlerine zam yapan PTT tarafından yapılan açıklamaya göre Haziran ayında da zam yapıldı. Şubat ayında yüzde 55 zam oranı açıklayan PTT kargo, Haziran ayında da benzer bir zam ile son 4 ay toplamında rekor zamma imzasını atmış oldu.

2. zam furyası başlamış bulunurken, PTT’nin de bu dalgaya dahil olması vatandaşı üzerken, yapılan zam oranının yaklaşık olarak yüzde 45 olduğu belirtildi.

Halkın zaten ekonomik şartlar karşısında zorlandığı şu dönemde yapılan zamlar, henüz maaşına zam almayan bireyin cebinden artı olarak nakit çıkışını sağlayacağa benziyor.