Bayrama özel Kırmızı et desteği geldi! 194 TL’ye düştü

Kurban Bayramına az bir vakit kala kurbanlık fiyatlarında yaşana artış, kurbanlık kesme işini rafa kaldıracağa benziyor. Kurban kesemeyecek olan vatandaş ise kırmızı et fiyatlarını araştırmaya koyulurken, bir çok market bayram kampanyalarını şimdiden açıklamaya başlamış bulunuyor. Özellikle de zincir marketlerde yapılan kırmızı et indirimi vatandaşın buzluklarını doldurmaları konusunda destek sağlarken, bayrama etsiz girme riskini de ortadan kaldıracağa benziyor. Geçtiğimiz gün ŞOK market tarafından yapılan indirim ile başlayan furyaya Tarım Kredi Market’te dahil oldu.

TERIM KREDİ MARKET ET İNDİRİMİ

Son dönemde et fiyatlarındaki artış, tüketicileri zor durumda bırakmıştı. Ancak Tarım Kredi Kooperatif Market, bu soruna çözüm getirerek kırmızı et fiyatlarında önemli bir düşüş sağladı. Kurban Bayramı gelmeden kırmızı et fiyatlarında başlayan zam furyası, vatandaşlar arasında büyük tepkilere neden olurken, evlerin olmazsa olmazı kırmızı etin fiyatları rekor seviyelere kadar çıkmıştı. Bu durum, hükümetin yurt dışından kurbanlık ithalatı yaparak fiyatların düşmesini sağlamasıyla biraz olsun hafiflerken bu duruma marketlerde el attı.





Tarım Kredi Kooperatif Market, tam da Kurban Bayramı öncesinde tüketicilere destek olmak amacıyla kırmızı et fiyatlarında indirim yapma kararı aldı. Market, düzenlediği indirim kampanyasıyla 400 gram yüzde 20 yağlı Map Tabak dana kıyma fiyatını 194,90 TL’ye kadar düşürdü. Alım gücünün düşmesi ile birlikte kırmızı et alımının da düştüğü şu zamanlarda tüketicilere ekonomik açıdan önemli bir avantaj sağlayan Tarım Kredi Market, daha bir çok indirimini de aynı tarihlerde geçerli olmak üzere sundu.

ŞOK market kırmızı et indirimi akabinde başlayan indirim kampanyalarına Tarım Kredi Market’te dahil olurken, ilerleyen günlerde daha bir çok zincir marketin de dahil olabileceği tahmin ediliyor.