Bayramda nefes aldıracak 50 bin TL nakit destek! Acil para arayanlara müjde

Bayramda bütün nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz! 50 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAYRAMDA 50 BİN TL ÖDEME YAPILACAK

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından yapılan son duyurulara göre nakit ihtiyacı olan müşterilerin hesaplarına kefil ve gelir belgesi talep edilmeden 50 bin TL ödeme yapılacak. 50 bin TL ihtiyaç kredisi ödemeleri müşterilere uygun faiz oranlarıyla verilecek ve 36 aya kadar vade süresi uygulanacak.





Başvurusu onaylanan müşteriler ödemelerini bayram öncesinde alabilecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kamu bankaları tarafından sağlanan kefilsiz ve gelir belgesiz kredi başvuruları bankaların dijital kanalları aracılığıyla kolaylıkla yapılabiliyor. Devlet destekli uygun faiz oranlı kredi ödemelerinden faydalanmak için müşterinin kredi notunun en az 1200 ve üstü olması gerekiyor. Aynı zamanda düzenli ve belgelenebilir bir gelir olması, bankaların kara listesinde olunmaması da gerekiyor. Şartları sağlıyorsanız başvurularınızı hemen bankaların dijital kanalları aracılığıyla yapabilirsiniz.