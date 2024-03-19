BDDK, kredi ve nakit avansla alınan altın ve doları izliyor!

Altın ve doların sürekli olarak zirvelerini yenilemesi, vatandaşların yatırım tercihini bu iki araç üzerinde yoğunlaştırmasına neden oldu. Ancak, bu talep artışıyla birlikte kredi ve kredi kartı harcamalarının da yükselmesi, dikkat çeken bir gelişmeye sebep oldu.





Prof. Dr. Şenol Babuşcu'nun İddiası: BDDK Harekete Geçti

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu'nun iddiasına göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dolar ve altın için harekete geçti.

Bankaların İlk Hamleleri

Bireysel kredi kartı harcamalarında rekor seviyelere ulaşılırken, bankaların nakit avansta taksit sayısını düşürmesi ve kredi faizlerini artırmasıyla ilk adımlar atıldı.

TCMB ve Hazine ve Maliye Bakanı'nın Açıklamaları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, kredi kartı harcamalarındaki artışa dikkat çekerek düzenleme çalışmaları yaptıklarını belirtmişti. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartı limitlerine ilişkin çalışmaların gündemde olduğunu açıklamıştı.





Bankaların Yeni Uygulamaları

Bankalar, nakit avansta taksit sayısını 12'den 3'e düşürürken, bazılarının nakit avans limit sınırı uygulamaya başladığı kaydedildi. Ayrıca, müşterilere verilen faizsiz kredilerin vadesi 6 aydan 3 aya indirilirken, kredi ve ihtiyaç faizlerinde artış yaşandı.

Altın ve Dolar Piyasasında Hareketlilik

31 Mart yerel seçimleri öncesi altın ve dolar talebinde artış yaşandı. Döviz bürolarında kuyruklar oluştuğu, bazı kuyumcuların altın bulmakta zorlandığı ve Darphane'de çift mesai uygulandığı belirtildi.

BDDK İddiası ve İnceleme Başlatılması

Şenol Babuşçu'nun iddiasına göre, BDDK, Bankalar Yeminli Murakıpları aracılığıyla ticari-bireysel kredilerin ve kredi kartı nakit çekimlerinin nerelerde harcandığı, döviz-altın alınıp alınmadığı konusunda inceleme yapıyor. Bu iddia, bankaların nakit avans ve bireysel kredi kullanıcılarını altın ve döviz alımından kaçınmaları yönünde uyardığı bir dönemde gündeme geldi.