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BDDK son dakika uyarısı sonrasında bankalar fellik fellik kısacak! Kredi kartına yeni düzenlemeler geliyor

Tüm bankaların limitler konusunda denetleneceği açıklamasını yapan Babuşçu, limitleri dondurmak amacı ile çalışmalarında başladığını sözlerine ekledi.

Yayın Tarihi: 24.04.2024 08:24
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 08:24
BDDK son dakika uyarısı sonrasında bankalar fellik fellik kısacak! Kredi kartına yeni düzenlemeler geliyor

Ünlü isim Şenol Babuşçu tarafından yapılan son dakika açıklamada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bankalara ekstradan kredi kartı talimatı verdiği belirtildi.

Kurum tarafından gönderilen talimatta müşterilerine fazladan kredi kartı limiti tanımlayan bankaların uyarıldığı belirtildi. Tüm bankaların limitler konusunda denetleneceği açıklamasını yapan Babuşçu, limitleri dondurmak amacı ile çalışmalarında başladığını sözlerine ekledi.

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BDDK'DAN BANKALARA SERT UYARI

Mayıs ayı itibarıyla limitler konusunda yeni düzenlemelerin başlayacağı açıklamasında bulunan ünlü isim bankaların ciddi uyarılara maruz kaldığını sözlerine ekledi. BDDK tarafından yapılan bu hamle kredi kartı kullanımının son zamanlarda kontrolden çıkması ve borçluluk riskine karşı alınan bir önlem olarak değerlendiriliyor

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Alınan kararlar ile birlikte müşterilerine aşırı kredi kartı limiti veremeyecek olan bankaların mevcut limitlerinin denetleneceği ve Gerekirse de dondurulabileceği ortaya çıkıyor. Kredi kartı limitleri banka müşterisine, gelir durumuna, Kredi geçmişine ya da borçluluk oranına göre şekillenmektedir. BDDK tarafından alınan karar doğrultusunda bu kriterlerin daha bir sıkı şekilde değerlendirileceği ortaya çıkmış bulunuyor

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