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Bedava doğalgaz bitmişti! BOTAŞ son dakika açıklamayı yaptı

Milyonlarca vatandaş ay ay doğalgaz tariflerini merak ediyor. Her ayın sonunda BOTAŞ tarafından bir sonraki ay doğalgaza zam myapılıp yapılmayacağı konusundaki açıkalama yapılıyor. BOTAŞ HAziran ayı tarifeleri ile alakalı açıklamayı son dakika olarak sundu.

Yayın Tarihi: 31.05.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 11:18
Bedava doğalgaz bitmişti! BOTAŞ son dakika açıklamayı yaptı

Milyonlarca vatandaş ay ay doğalgaz tariflerini merak ediyor. Her ayın sonunda BOTAŞ tarafından bir sonraki ay doğalgaza zam myapılıp yapılmayacağı konusundaki açıkalama yapılıyor. BOTAŞ HAziran ayı tarifeleri ile alakalı açıklamayı son dakika olarak sundu. Özellikle yeni yıl akabinde ürün ve hizmetlere yapılan zamlar sonrasında vatandaşın cebi zorlanmaya devam ederken, faturaların kabarıklığı cepleri boşaltmakta. Geçtiğimiz sene Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen müjde de Karadeniz doğalgazının üretime başlaması sebebiyle 1 ay bedava doğalgaz kullanımı ve 1 sene boyunca da 25 metreküp doğalgaz kullanımının fatura bedelinden düşeceği belirtilmişti. Söz konusu desteğin bu ay itibari ile bitmesi sebebiyle, faturaları artan vatandaş, Haziran ayında doğalgaza zam gelip gelmeyeceğini merakla araştırdı.

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Konu ile alakalı olarak BOTAŞ tarafından son dakika açıklama yapıldı. BOTAŞ tarafından doğalgaz abonelirini yakından ilgilendiren açıklama milyonları sevindirdi. Haziran ayında doğalgaz fiyatlarında bir artış olup olmayacağı merak edilirken, BOTAŞ'tan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Konut ve sanayi aboneleri için belirlenen tarifeler, haziran ayıyla birlikte geçerli olacak şekilde duyuruldu.

HAZİRAN'DA DOĞALGAZA ZAM VAR MI?

Haziran ayı doğalgaz tarifelerinde herhangi bir değişikliğin olmayacağı belirtildi. KOnutlarda kullananılan 1000 metreküp doğalgazda uygulanacak fiyat 4 bin 80 lira olarak şekillenirken, sanayi aboneleri için kademe 1 için 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak duyuruldu. Sanayi aboneleri için ise kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretimi için kullanılan doğalgaz fiyatları da stabil kaldı. 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak açıklandı. 

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DÜNYADA EN UCUZ DOĞALGAZ BİZDE

Uzun süredir doğalgaza zam yapılmıyor. Doğalgaz fiyat tarifelerinde faturalar aylık olarak oluşturulmaktadır. BOTAŞ'ın resmi internet sitesinde zam yapılıp yapılmayacağı duyurusu ay ay yenilenirken, ülkemizde ucuz tarifenin devrede olduğu belirtildi. Botaş tarafından yapılan açıklama da, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna’dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" ifadesi yer aldı.

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