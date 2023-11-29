Beklenen kuruyemişin hasatı tamamlandı! Şimdi tüm kuruyemişçilerde satışta... Kabak çekirdeği kaç TL’den satılacak?

Türkiye’nin en önemli ve önde gelen tarım merkezlerinden birisi olan Konya’da Çiftçiler yetiştirmiş oldukları çerezlik kabak çekirdeğinin hasatına başladı. Son yıllar içersinde bölgede önemli bir ürün haline gelen kabak çekirdeğinin bu yıl hasat dönemi tamamlandı. Çiftçiler zorlu hasat süreçlerinden sonra yetiştirmiş oldukları mahsulleri tüccarlara satarak kuruyemişçilere gönderdiler. Konya’da çerezlik kabak çekirdeğini hasatı tüm piyasayı belirledi. Güncel piyasası olmayan kabak çekirdeğini tüccar vatandaşlar, çadır üzerinde hasatını gerçekleştiren çiftçilerden satın alıyorlar. Bu sene kabak çekirdeğinin en az kilosu 90 TL’den en yüksek ise 110 TL’den satışa çıkartılacak.





KABAK ÇEKİRDEĞİ EN AZ 90 TL

Konya’da büyük uğraşlar sonucunda hasadı tamamlanan kabak çekirdeğinin kilo fiyatları da çiftçiler tarafından belirlendi. Uzun uğraşlar sonunda hasatlarını tamamlayarak kabak çekirdeklerini tüccarları ileten çiftçiler piyasayı belirlemiş oldu. Yeni mahsul ise yavaş yavaş tüm kuruyemişlere dağıtmaya başlandı. Kabak çekirdeğinin 2023 güncel fiyatına bakıldığı zaman güncel olarak en az kilosu 90 TL’den en yüksek ise 110 TL’den satışı yapılacak: