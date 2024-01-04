Beyaz peynir, kaşar peynir, yoğurt, çay ... Hepsi yüzde 34’e varan indirimle 3 9 Ocak Bim indirimli ürünlerde

Bim marketler haftalık olarak yayınladığı aktüel ürünler katalogunun yanı sıra, ayrı şekilde indirimli ürünler kampanyalarına da imza atıyor. Bu hafta 3 9 Ocak 2024 tarihleri arasında vatandaşların ihtiyacı olduğu bir çok gıda ürününe raflarda yer verecek. %34’e varan indirim kampanyasıyla süt, kaşar peyniri, yoğurt, çay, ayran, bakliyat, havlu kağıt, ıslak mendil ve diğer hijyen ürünleri satışa çıkarıldı. Dün başlamış olan bu indirimli ürünler kampanyası ile vatandaşlar buzdolaplarını ağzına kadar doldurabilecek. İşte Bim marketlerin satışa çıkardığı 3 9 Ocak indirimli ürünler...

BEYAZ PEYNİR 85, YOĞURT 41, KAŞAR 159 TL

Bim marketler her hafta yeni bir aktüel ürünler katalogu yayınlayarak vatandaşlara en uygun fiyatlarla ihtiyacı olan ürünleri sunmaktan geri durmazken; farklı bir kampanyaya daha adım attı. Başlatmış olduğu indirimli ürünler katalogu kampanyası ile yine her hafta bir çok temel gıda ve temel hijyen ürünlerini yok fiyatına satışa çıkartıyor. Bu hafta 3 Ocak 2024 tarihinde başlatmış olduğu indirimli ürünler kampanyası ile tava peyniri 700 gr aknaz %10 indirimle 95 TL’den 85 TL’ye, tam yağlı homojenize yoğurt dost 1,5 kg %6 indirimli 44 50 TL’den 41,50 TL’ye, şeker toz 2 kg şafak %6 indirimle 58,50 TL’den 54,50 TL’ye, taze kaşar 700 gr teksüt %11 indirimde 179 TL’den 159 TL’ye, taze kaşar 700 gram %11 indirimle 179 TL’den 159 TL’ye satışı çıkartılacak. Bu ürünlerin yanı sıra yağ tereyağı, bitki çayları, siyah çay, pirinç, sandviç ekmeği, bakliyat, cips çeşitleri, atıştırmalıklar, çerezler de indirimli şekilde Bim market raflarına 9 Ocak 2024 tarihine kadar satışta olacak. Vatandaşlar kendilerine en yakın olan Bim market şubelerine uğrayarak bu indirimli ürünlerden satın alabilecekler.





BİM MARKET 3 9 OCAK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ