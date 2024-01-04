Beyaz peynir, kaşar peynir, yoğurt, çay ... Hepsi yüzde 34’e varan indirimle 3 9 Ocak Bim indirimli ürünlerde
Bim marketler indirimli ürünler kampanyasıyla, her hafta birbirinden farklı ürünleri uygun fiyatlarla satışa çıkartıyor. Bu hafta yayınlamış olduğu indirimli ürünler 3 - 9 Ocak 2024 katalogu ile beyaz peynir, yoğurt, çay, kaşar peyniri, bakliyat almak isteyenlere müjde! İşte Bim indirimli ürünler...
Bim marketler haftalık olarak yayınladığı aktüel ürünler katalogunun yanı sıra, ayrı şekilde indirimli ürünler kampanyalarına da imza atıyor. Bu hafta 3 9 Ocak 2024 tarihleri arasında vatandaşların ihtiyacı olduğu bir çok gıda ürününe raflarda yer verecek. %34’e varan indirim kampanyasıyla süt, kaşar peyniri, yoğurt, çay, ayran, bakliyat, havlu kağıt, ıslak mendil ve diğer hijyen ürünleri satışa çıkarıldı. Dün başlamış olan bu indirimli ürünler kampanyası ile vatandaşlar buzdolaplarını ağzına kadar doldurabilecek. İşte Bim marketlerin satışa çıkardığı 3 9 Ocak indirimli ürünler...
BEYAZ PEYNİR 85, YOĞURT 41, KAŞAR 159 TL
Bim marketler her hafta yeni bir aktüel ürünler katalogu yayınlayarak vatandaşlara en uygun fiyatlarla ihtiyacı olan ürünleri sunmaktan geri durmazken; farklı bir kampanyaya daha adım attı. Başlatmış olduğu indirimli ürünler katalogu kampanyası ile yine her hafta bir çok temel gıda ve temel hijyen ürünlerini yok fiyatına satışa çıkartıyor. Bu hafta 3 Ocak 2024 tarihinde başlatmış olduğu indirimli ürünler kampanyası ile tava peyniri 700 gr aknaz %10 indirimle 95 TL’den 85 TL’ye, tam yağlı homojenize yoğurt dost 1,5 kg %6 indirimli 44 50 TL’den 41,50 TL’ye, şeker toz 2 kg şafak %6 indirimle 58,50 TL’den 54,50 TL’ye, taze kaşar 700 gr teksüt %11 indirimde 179 TL’den 159 TL’ye, taze kaşar 700 gram %11 indirimle 179 TL’den 159 TL’ye satışı çıkartılacak. Bu ürünlerin yanı sıra yağ tereyağı, bitki çayları, siyah çay, pirinç, sandviç ekmeği, bakliyat, cips çeşitleri, atıştırmalıklar, çerezler de indirimli şekilde Bim market raflarına 9 Ocak 2024 tarihine kadar satışta olacak. Vatandaşlar kendilerine en yakın olan Bim market şubelerine uğrayarak bu indirimli ürünlerden satın alabilecekler.
BİM MARKET 3 9 OCAK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
- Taze kaşar Sek 700 gram 169 TL
- Taze kaşar 700 gr teksüt 159 TL
- Taze kaşar 700 gr içim 159 TL
- Dil peyniri 250 gr taraklı peysan 51,50 TL
- Tava peynir 700 gram aknaz 85 TL
- Tam yağlı homojenize yoğurt dost 1,5 kg 41,50 TL
- Şeker toz 2 kg şafak 54,50 TL
- Siyah çay doğu Karadeniz 1 kg Lipton 135 TL
- Siyah çay Karadeniz çayı 1 kg doğuş 109,50 TL
- Ayran 200 ml dost 3,95 TL
- Tereyağı 250 gr Pervin 55 TL
- Margarin paket 250 gr bizim 17,25 TL
- Bitki ve meyve çayı çeşitleri doğadan 20'li 22,75 TL
- Kuru kayısı gün kurusu 250 gr simbat 57,50 TL
- Sarı beyaz leblebi 200 gr simbat 21,50 TL
- Tuzlu yer fıstığı 200 gr simbat 29,50 TL
- Gurme susamlı sandviç ekmeği 27,75 TL
- Pirinç yasemin kokulu 1 kg efsane 34,50 TL
- Karışık meyve aromalı şeker 500 gr Tindy Candy 29,50 TL
- Çilekli kek 35 gram ekstra 4,75 TL
- Tırtıklı patates cipsi Patito 150 gr 16 TL
- Karışık cips Patito 90 gram 12,50 TL
- Yumuşak şeker Jelly Partty 100 gr 7,50 TL
- Hijyenik Ped Orkid Platinium 43 TL
- Hijyenik ped kotex 39,25 TL
- Kağıt havlu dev rulo 300 yaprak Queen 24,25 TL
- Sleepy temizlik havlusu 38,75 TL
- Saç boyası kit Elegancea Plus 53 TL
- Bulaşık süngeri oluklu 5’li Mr Green 14 TL
- Kolonya 1 L Karayel 49,75 TL
- Stres film 50 m Protex 18,75 TL
- Tıraş köpüğü 250 ml Man’s 24,50 TL
- Tıraş bıçağı Man’s - Epi 6’Lı 22,50 TL