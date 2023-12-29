Bim’de cuma gününden itibaren ne alırsanız 29, 59, 99 ve 149 TL! Bim 5 - 11 Ocak katalogu

Bim marketler efsane bir indirim kampanyasına imza attı. 5 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olan kampanya doğrultusunda 4 farklı fiyat seçeneği ile bir çok ürünü satışa çıkartacak. Vatandaşlar 29, 59, 99 ve 149 TL’ye indirimli şekilde birbirinden farklı ürünleri satın alabilecek. İşte Bim marketlerin başlatmış olduğu efsane indirim kampanyasının detayları...

NE ALIRSANIZ 29 TL

Bim marketler başlatmış olduğu indirim kampanyası ile birlikte bir çok ürünü 29 TL’ye ve peşin fiyatına 6 taksitle satışı çıkardığını duyurdu. Patik, lisanslı Eva yazı tahtası, lisanslı puzzle, kum saati, turşuluk, zeytinlik, bölmeli bitki çayı kutusu, çift renkli kase, tuzluk, biberlik, kaşıklık, dolma kapağı, yastık alezi gibi ürünler 29 TL’ye 5 Ocak tarihlerinde bim market raflarında yerini alacak. Vatandaşlar ihtiyacı olan bu ürünleri oldukça uygun fiyatlara satın alabilecek.





NE ALIRSANIZ 59 TL

Bim marketler bir diğer indirim kampanyası olarak ne alırsınız 59 TL indirimine imza attı. Peşin fiyatına altı taksitle birbirinden farklı ürünlere indirimli şekilde raflarda 5 Ocak tarihinde yer verecek. 11 Ocak’a kadar devam edecek bu kampanya doğrultusunda; oyuncak helikopter, blok zemini, toprak porsiyonluk güveç, karma silikon ürünleri, sürgülü süzgeç, çapraz terlik, polar çocuk, oyun hamuru seti, yazı tahtası, karma oyuncak çeşitleri gibi ürünler 59 TL’ye Bim market raflarında satılacak.





NE ALIRSANIZ 99 TL

Ne alırsanız 99 TL indirimi ile beraber heybeli çay seti, cam kapaklı yuvarlak borcam tencere, ayaklı boyalı kahve yanı bardak, ayaklı boyalı meşrubat bardağı, oval tepsi, matara, süzgeçli cam demlik, oval saklama kabı üçlü, lastikli tek kişilik çarşaf, yağmurluk, kapşonlu sweat, ev botu, mega çubuklar, mini org, oyuncak tamirci seti, ışıklı sesli trafik lambası seti gibi ürünler satışa çıkartılacak. 11 Ocak 2024 tarihine kadar vatandaşlar altı günlük indirimden sayılı stoklarda bu ürünleri satın alabilecek.





NE ALIRSAN 149 TL

Bim marketler son olarak ne alırsan tek fiyat 149 TL peşin fiyatına altı taksit imkanıyla raf ünitesi, pedallı çöp kovası 5 litre, mutfak seti, stantlı servis seti, ekmek kutusu, lastikli çarşaf çift kişilik, koltuk örtüsü, masa örtüsü, TV battaniyesi, blok set, bükülebilir dinazorlar, 3 - 6 yaş beyin geliştirme seti yaz sil, blok oyuncak, küçük kardeşler ve hayvan arkadaşları gibi ürünleri satışa çıkarttı. Vatandaşlar birbirinden indirimli fırsatlarla Bim marketlerden bu ürünleri satın alabilecek.





Bim marketler tarafından başlatılmış olan kampanyanın yanı sıra yine uygun fiyatlı televizyon, telefon, bilgisayar, ankastre set, katlanır yatak, çabuk blender, buharlı ütü, yeni nesil elektrikli akıllı düdüklü tencere, termos, elektrikli süpürge, sakal düzeltici gibi ürünlerde raflarda yerini alacak.







