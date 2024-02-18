Bir aylık kira parasına arsa satılıyor! Böyle kampanya görülmedi: O illere piyango çıktı

Enflasyon oranları gün geçtikçe artış göstermeye başlarken Devlet Hazinesi mülkleri olarak sınıflandırılan birçok arazinin ihale bilgileri yayınlandı. Rayiç bedelde piyasa şartlarıyla alım fırsatı doğarken uzak bölgelerde bulunan ve ilerleyen zamanlarda değerlendirme ihtimali arazilerin uygun fiyatı ise genç yatırımcıların yoğun ilgisini gördü.
ARSA FİYATLARI SADECE KİRA BEDELİ KADAR
Anadolu şehirlerine bakılarak 300 metrekarenin üzerinde yer alan birçok arazi, 13 bin TL'den başlayan rakamlarla ilana konulurken çok sayıda vatandaş açılan ilanların araştırmasına başladı. Tarım arazileri ve Maliye Bakanlığı'na ait arazilerin satışları devamlılık gösterirken bu satışlarla ilgili tüm ilanlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Müdürlüğü'nün resmi internet sayfası üzerinden yayınlandı.
İHALE İLE ATILACAK O İLLER
İhale duyurusu yapılırken tarih, ihale şartları, belirlenen ihale fiyatıyla ihale düzenlenirken Milli Emlak Müdürlüğü'nün iletişim bilgileri yer alır. Duyurular üzerine belirli tarihlerde düzenlenen rekabetçi açık artırma durumuyla beraber ne yüksek teklifi veren kişiye mülklerin satılması bulunuyor. 5 yıl süreyle emlak vergisinden ve KDV üzerinden muaf olunacağı belirtildi.
ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İçel (Mersin)
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak