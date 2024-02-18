Bir aylık kira parasına arsa satılıyor! Böyle kampanya görülmedi: O illere piyango çıktı

Enflasyon oranları gün geçtikçe artış göstermeye başlarken Devlet Hazinesi mülkleri olarak sınıflandırılan birçok arazinin ihale bilgileri yayınlandı. Rayiç bedelde piyasa şartlarıyla alım fırsatı doğarken uzak bölgelerde bulunan ve ilerleyen zamanlarda değerlendirme ihtimali arazilerin uygun fiyatı ise genç yatırımcıların yoğun ilgisini gördü.



ARSA FİYATLARI SADECE KİRA BEDELİ KADAR

Anadolu şehirlerine bakılarak 300 metrekarenin üzerinde yer alan birçok arazi, 13 bin TL'den başlayan rakamlarla ilana konulurken çok sayıda vatandaş açılan ilanların araştırmasına başladı. Tarım arazileri ve Maliye Bakanlığı'na ait arazilerin satışları devamlılık gösterirken bu satışlarla ilgili tüm ilanlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Müdürlüğü'nün resmi internet sayfası üzerinden yayınlandı.



İHALE İLE ATILACAK O İLLER

İhale duyurusu yapılırken tarih, ihale şartları, belirlenen ihale fiyatıyla ihale düzenlenirken Milli Emlak Müdürlüğü'nün iletişim bilgileri yer alır. Duyurular üzerine belirli tarihlerde düzenlenen rekabetçi açık artırma durumuyla beraber ne yüksek teklifi veren kişiye mülklerin satılması bulunuyor. 5 yıl süreyle emlak vergisinden ve KDV üzerinden muaf olunacağı belirtildi.





ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER

Adana

Adıyaman

Afyonkarahisar

Ağrı

Aksaray

Amasya

Ankara

Antalya

Ardahan

Artvin

Aydın

Balıkesir

Bartın

Batman

Bayburt

Bilecik

Bingöl

Bitlis

Bolu

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Düzce

Edirne

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Gümüşhane

Hakkari

Hatay

Iğdır

Isparta

İçel (Mersin)

İstanbul

İzmir

Kars

Kastamonu

Kayseri

Kırıkkale

Kırklareli

Kırşehir

Kilis

Kocaeli

Konya

Kütahya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muğla

Muş

Nevşehir

Niğde

Ordu

Osmaniye

Rize

Sakarya

Samsun

Siirt

Sinop

Sivas

Şanlıurfa

Şırnak

Tekirdağ

Tokat

Trabzon

Tunceli

Uşak

Van

Yozgat

Zonguldak