Birikmiş 30 bin TL'si olan hemen adını yazdırsın! Milli Emlak kelepir arazi satıyor
Nakit parası olanlara alım fırsatı doğdu. Arazilerin satış beelleri 27 bin TL'den başladığı duyuruldu. İşte üç il için büyük avantaj...
Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde arazi için satış ihalesi düzenleniyor. Mersin Erdemli'de arazinin satış bedeli 27 bin TL, Bingöl Merkez 85 bin TL, Bolu dörtpan ise 805 bin TL olarak açıklandı. Arazilerin satış ihalesi ise 23 Ocak, 29 Ocak ve 30 Ocak olarak açıklandı.
MERSİN ERDEMLİ
Karaahmetli Köyü
Satış Bilgileri
Tahmin Edilen İhale Bedeli 27.000,00 Türk Lirası
Teminat Bedeli 8.100,00 Türk Lirası
Uygun Yüzölçümü 259,65 metrekare
İhale Tarihi 29/01/2024
İhale Saati 10:45
İhale Yeri Mersin / Erdemli
İletişim Adresi https://mersin.csb.gov.tr/
Telefon (324) 337 42 28 / 337 42 26
Taşınmaz No ***********
Pafta/Ada/Parsel O 32d23a1/101/740
İmar Durumu Hayır
İmar Özellik Adı
Yasal Dayanak 2886 / 45
Taşınmaz Yüzölçümü 259,65 metrekare
Hazine Hissesi 1/1
Satılacak Yüzölçümü 259,65 metrekare
BİNGÖL MERKEZ
Erentepe Köyü
Satış Bilgileri
Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺85.129,80
Teminat Bedeli 17.025,96 Türk Lirası
Uygun Yüzölçümü 1.418,83 metrekare
İhale Tarihi 30/01/2024
İhale Saati 14:40
İhale Yeri Bingöl
İletişim Adresi https://bingol.csb.gov.tr/
Telefon (426) 216 01 07 / 216 01 3
Taşınmaz No ***********
Pafta/Ada/Parsel K44-b-20-d-3/128/1
İmar Durumu Hayır
İmar Özellik Adı
Yasal Dayanak 2886 / 45
Taşınmaz Yüzölçümü 1.418,83 metrekare
Hazine Hissesi /
Satılacak Yüzölçümü 1.418,83 metrekare
BOLU DÖRTPAN
Doğancılar Köyü
Satış Bilgileri
Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺805.000,00
Teminat Bedeli 241.500,00 Türk Lirası
Uygun Yüzölçümü 3.500,00 metrekare
İhale Tarihi 23/01/2024
İhale Saati 10:00
İhale Yeri Bolu / Dörtpan
İletişim Adresi https://bolu.csb.gov.tr/
Telefon (374) 215 13 17 / 215 03 24
Taşınmaz Bilgileri
Taşınmaz No ***********
Pafta/Ada/Parsel G28D03A//2371
İmar Durumu Hayır
İmar Özellik Adı
Yasal Dayanak 2886 / 45
Taşınmaz Yüzölçümü 3.500,00 metrekare
Hazine Hissesi 1/1
Satılacak Yüzölçümü 3.500,00 metrekare