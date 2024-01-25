Birikmiş 30 bin TL'si olan hemen adını yazdırsın! Milli Emlak kelepir arazi satıyor

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde arazi için satış ihalesi düzenleniyor. Mersin Erdemli'de arazinin satış bedeli 27 bin TL, Bingöl Merkez 85 bin TL, Bolu dörtpan ise 805 bin TL olarak açıklandı. Arazilerin satış ihalesi ise 23 Ocak, 29 Ocak ve 30 Ocak olarak açıklandı.



MERSİN ERDEMLİ

Karaahmetli Köyü

Satış Bilgileri

Tahmin Edilen İhale Bedeli 27.000,00 Türk Lirası

Teminat Bedeli 8.100,00 Türk Lirası

Uygun Yüzölçümü 259,65 metrekare

İhale Tarihi 29/01/2024

İhale Saati 10:45

İhale Yeri Mersin / Erdemli

İletişim Adresi https://mersin.csb.gov.tr/

Telefon (324) 337 42 28 / 337 42 26



Taşınmaz No ***********

Pafta/Ada/Parsel O 32d23a1/101/740

İmar Durumu Hayır

İmar Özellik Adı

Yasal Dayanak 2886 / 45

Taşınmaz Yüzölçümü 259,65 metrekare

Hazine Hissesi 1/1

Satılacak Yüzölçümü 259,65 metrekare



BİNGÖL MERKEZ

Erentepe Köyü

Satış Bilgileri

Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺85.129,80

Teminat Bedeli 17.025,96 Türk Lirası

Uygun Yüzölçümü 1.418,83 metrekare

İhale Tarihi 30/01/2024

İhale Saati 14:40

İhale Yeri Bingöl

İletişim Adresi https://bingol.csb.gov.tr/

Telefon (426) 216 01 07 / 216 01 3



Taşınmaz No ***********

Pafta/Ada/Parsel K44-b-20-d-3/128/1

İmar Durumu Hayır

İmar Özellik Adı

Yasal Dayanak 2886 / 45

Taşınmaz Yüzölçümü 1.418,83 metrekare

Hazine Hissesi /

Satılacak Yüzölçümü 1.418,83 metrekare



BOLU DÖRTPAN

Doğancılar Köyü

Satış Bilgileri

Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺805.000,00

Teminat Bedeli 241.500,00 Türk Lirası

Uygun Yüzölçümü 3.500,00 metrekare

İhale Tarihi 23/01/2024

İhale Saati 10:00

İhale Yeri Bolu / Dörtpan

İletişim Adresi https://bolu.csb.gov.tr/

Telefon (374) 215 13 17 / 215 03 24

Taşınmaz Bilgileri



Taşınmaz No ***********

Pafta/Ada/Parsel G28D03A//2371

İmar Durumu Hayır

İmar Özellik Adı

Yasal Dayanak 2886 / 45

Taşınmaz Yüzölçümü 3.500,00 metrekare

Hazine Hissesi 1/1

Satılacak Yüzölçümü 3.500,00 metrekare

