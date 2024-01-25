Birikmiş 30 bin TL'si olan hemen adını yazdırsın! Milli Emlak kelepir arazi satıyor

Nakit parası olanlara alım fırsatı doğdu. Arazilerin satış beelleri 27 bin TL'den başladığı duyuruldu. İşte üç il için büyük avantaj...

Birikmiş 30 bin TL'si olan hemen adını yazdırsın! Milli Emlak kelepir arazi satıyor
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Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde arazi için satış ihalesi düzenleniyor. Mersin Erdemli'de arazinin satış bedeli 27 bin TL, Bingöl Merkez 85 bin TL, Bolu dörtpan ise 805 bin TL olarak açıklandı. Arazilerin satış ihalesi ise 23 Ocak, 29 Ocak ve 30 Ocak olarak açıklandı.

MERSİN ERDEMLİ
Karaahmetli Köyü
Satış Bilgileri
Tahmin Edilen İhale Bedeli    27.000,00 Türk Lirası
Teminat Bedeli    8.100,00 Türk Lirası
Uygun Yüzölçümü    259,65 metrekare
İhale Tarihi    29/01/2024
İhale Saati    10:45
İhale Yeri    Mersin / Erdemli
İletişim Adresi    https://mersin.csb.gov.tr/
Telefon    (324) 337 42 28 / 337 42 26

Taşınmaz No    ***********
Pafta/Ada/Parsel    O 32d23a1/101/740
İmar Durumu    Hayır
İmar Özellik Adı    
Yasal Dayanak    2886 / 45
Taşınmaz Yüzölçümü    259,65 metrekare
Hazine Hissesi    1/1
Satılacak Yüzölçümü    259,65 metrekare

ARAZİ
BİNGÖL MERKEZ
Erentepe Köyü
Satış Bilgileri
Tahmin Edilen İhale Bedeli    ₺85.129,80
Teminat Bedeli    17.025,96 Türk Lirası
Uygun Yüzölçümü    1.418,83 metrekare
İhale Tarihi    30/01/2024
İhale Saati    14:40
İhale Yeri    Bingöl
İletişim Adresi    https://bingol.csb.gov.tr/
Telefon    (426) 216 01 07 / 216 01 3

Taşınmaz No    ***********
Pafta/Ada/Parsel    K44-b-20-d-3/128/1
İmar Durumu    Hayır
İmar Özellik Adı    
Yasal Dayanak    2886 / 45
Taşınmaz Yüzölçümü    1.418,83 metrekare
Hazine Hissesi    /
Satılacak Yüzölçümü    1.418,83 metrekare

BOLU DÖRTPAN
Doğancılar Köyü
Satış Bilgileri
Tahmin Edilen İhale Bedeli    ₺805.000,00
Teminat Bedeli    241.500,00 Türk Lirası
Uygun Yüzölçümü    3.500,00 metrekare
İhale Tarihi    23/01/2024
İhale Saati    10:00
İhale Yeri    Bolu / Dörtpan
İletişim Adresi    https://bolu.csb.gov.tr/
Telefon    (374) 215 13 17 / 215 03 24
Taşınmaz Bilgileri

Taşınmaz No    ***********
Pafta/Ada/Parsel    G28D03A//2371
İmar Durumu    Hayır
İmar Özellik Adı    
Yasal Dayanak    2886 / 45
Taşınmaz Yüzölçümü    3.500,00 metrekare
Hazine Hissesi    1/1
Satılacak Yüzölçümü    3.500,00 metrekare

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