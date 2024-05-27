BIST 100'de 27 Mayıs 2024 Pazatesi günü hafif düşüş yaşandı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 19,70 puan azalarak 10.656,96 puandan tamamladı. Yatırımcılar, yarın yurt içinde ve yurt dışında hangi gelişmeleri takip edecek?

Endeks Haftayı Hafif Düşüşle Kapattı

BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenerek günü yüzde 0,18 değer kaybederek kapattı. Toplam işlem hacmi ise 90,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık Endeksi Yükselirken Holding Endeksi Geriledi

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,62 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybeden yüzde 3,21 ile bilişim oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,69 yükselirken, holding endeksi ise yüzde 0,55 değer kaybetti.

Yarın Hangi Gelişmeler Takip Edilecek?

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat endeksi'nin izleneceğini ifade ediyor. Teknik açıdan ise BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek, 10.800 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu belirtiyorlar.